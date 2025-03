Comenta Compartir

Hoy no voy hablar del toro de lidia, ni de sus cabestros para conducirlo a los corrales, ni de políticos, ni de medios de comunicación ... audiovisuales, ya que el que se fía de cualquiera demuestra poca sensatez; y el que de nadie se fía, muestra tener todavía menos. Por ello, trataré sobre el armatoste de metacrilato, llamado «urna», donde vamos a depositar los ciudadanos nuestras inquietudes, para evitar la causa y así poder impedir las revoluciones. Cambiar los horizontes es provechoso para la salud y la inteligencia, ya que el hombre poco claro no puede hacerse ilusiones; o se engaña a sí mismo o trata de engañar a los demás. La gran ventaja que tiene la cobardía sobre el valor es la de buscar siempre una excusa. Así que los que cambian su libertad por su seguridad no merecen libertad ni seguridad. Faltan semanas para decidirse, por la libertad que es amor al prójimo o por el amor al poder que es amor a sí mismo. Todos vivimos bajo el mismo cielo pero ninguno tenemos el mismo horizonte y más sabiendo que la oportunidad es un pájaro que jamás se posa. Las adulaciones son las prácticas de los cortesanos, nadie se nos montará encima si no doblamos la espalda, no hay nada tan dulce como la diversidad, el cambio de cadenas suple a la libertad, ese instinto social en los hombres no se basa en el amor a la sociedad sino en el miedo a esa sociedad. Las urnas no distorsionan al no tener excesiva distancia entre los hablantes y los problemas de visión, no alterarán el sentido en lo que se quiere transmitir, no nos llevará a errores mal entendidos, Además, de todas estas fuentes hay que tener en cuenta que el receptor (urna), una vez adquirido el mensaje, interpretará la información que tiene en su interior objetivamente con la mesa. Decía la poetisa extremeña Milagrosa Ortega en uno de sus escritos: «A pesar de las peculiaridades que nos distinguen no deberían alejarnos, repelernos como polos opuestos de un campo magnético demasiados prejuicios nos inundan ya para soportar la presunción diaria de los que se dicen diferentes para mostrarse después superiores». Por ello, todos somos importantes y distintos y sea cualquiera el resultado en estas elecciones, debe primar la honestidad.

Cartas a la directora