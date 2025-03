La exclusión de la salud mental

Comenta Compartir

En todos los países los trastornos mentales son muy frecuentes. Uno de cada ocho personas en el mundo sufren algún trastorno mental. El suicidio afecta ... a personas y familias de todas las partes y contextos y a todas las edades. Es una de las principales causas de muerte entre los jóvenes. Varios factores impiden que las personas busquen ayuda para sus trastornos mentales, como la mala calidad de los servicios, los bajos niveles de conocimiento sobre salud mental y la estigmatización y discriminación. En muchos lugares no existen servicios formales de salud mental, y cuando están disponibles suelen ser inaccesibles o inasequibles. A menudo las personas optarán por sufrir su malestar mental sin el alivio antes de arriesgarse a la discriminación y al ostracismo que conlleva acceder a estos servicios. Quiero saber: ¿cuántos políticos de Badajoz han visitado la Unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario para tener conocimiento, 'in situ', de cómo está la unidad? Como no han estado, yo se lo diré: no consta de patio de ocio donde puedan realizar paseos, juegos y terapias de grupo para mejorar su estado emocional, con luz natural. Ahora solo pueden pasear por el pasillo, con luz eléctrica, y utilizar un comedor multiusos para ver la televisión y jugar a la oca o similares. Sus ventanas enrejadas, habiendo tecnologías con más seguridad aún, y dejar esos muros que impiden sueños de libertad y esperanza y calmantes para el interno, la gran meta de la educación no es el conocimiento, sino la acción. El proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar características: mentales, sociales, contextos culturales, y sabiendo que los acondicionamientos externos son saludables para la mente. La salud mental sigue estando en una situación de exclusión permanente. Responsables son quienes administran nuestros impuestos (políticos) y no subsanan las deficiencias físicas, como patio, duchas, etc. Y al no hacerlo, están violando los derechos a la intimidad y desarrollo de las personas con enfermedad mental. En una prueba de resistencia, la atleta camboyana Bou Samnang, a pesar de la torrencial lluvia que caía y haber ganado la carrera la atleta Ngasyan Thi, tuvo el tesón y el coraje de terminar la carrera. Y lo hizo seis minutos después de la ganadora. La sociedad desea ver a todos ellos en una línea de salida con las mismas oportunidades para competir en las pruebas. Y si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellos.

Cartas a la directora