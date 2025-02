Despedida a mi amigo Paulino

Paulino, creo en las pequeñas cosas, en momentos cocinados a fuego lento como la amistad, en los recuerdos que nos erizan la piel y nos transportan a nuestra niñez, en las miradas, que nos hacen sentir que estamos donde tenemos que estar, pero sobre todo ... creo en mí, como en ti. Un niño siempre puede enseñarnos cosas al adulto, tales como: estar contento sin motivo, a estar siempre ocupado en algo y a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea.

Amigo Paulino, Dios es fuente de amor y una de las formas que tenemos de hacerlo visible es haciendo la señal de la cruz, de la que eres hermano, ahí en tu pueblo, mi pueblo, Feria. Por ello desearía que el cielo tuviera horas de visita, así podría presentarme allí y llevar buenas noticias, que nuestra amistad perdurará siempre, fue cocinada desde la niñez, que muchas de las cosas que sé las tomé de ti, que a pesar de la distancia siempre tuviste para conmigo una sonrisa como saludo. Por ello, al mirar por encima del hombro, la mirada se pierde entre risas forzadas, sin pisar el camino protegido del barro, la lluvia y el viento, es mejor agacharse y mirar cara a cara, como tú, y avanzar por la tierra quebrada y difícil, donde amor y tormenta no son solo palabras. La amistad crece de la actitud abierta, nuestros miedos no vienen porque seamos inadecuados, es nuestra luz y no la oscuridad la que nos asusta. Todo cristiano tiene su cruz que llevar, pero cada cruz tiene su poema, siempre se levanta de nuevo. Tu santa cruz es un árbol en flor, que balancea dulcemente al soplo de las ilusiones, ya que en cada amanecer hay un vivo poema de esperanza y al acostarte dejarás sin echar el cerrojo por dentro, respirando más profundo que nunca, buscando la verdad en abstracto, desangrada, desnuda, despierta tu alma dormida cuando el mundo se pare en tus ojos cerrados y al nacer la mañana, despeinados, descalzos correremos a ver la verdad y hablaremos del sueño más real de la vida. Duérmete amigo Paulino que todavía tienes noche por medio y prepara tu viaje a tu retiro apacible en la intimidad de tu alma, único lugar donde puede hallarlo el ser humano. Sé que la poesía es indispensable, pero no sabría decir para qué, pero sí sé que escribir es robar vida a la muerte. Cuídate amigo. Hasta que nos veamos de nuevo.