Demora de la justicia e injusticia

Al no poder conseguir que sea forzoso obedecer a la justicia, se ha hecho justo obedecer a la fuerza, porque la justicia sin fuerza y ... la fuerza sin justicia es tiranía. No hay ningún hombre que no ame la libertad, pero el justo la pide para todos y el injusto únicamente para él. Y esta no es otra que aquello que la sociedad tiene el derecho de ejercer y el Estado no tiene el derecho de impedir. Cuando se hace una acción vergonzosa, no esperes mantenerla oculta, aunque lograras esconderla para los demás, tu conciencia (si tienes) sabrá siempre donde está. Hay que saber cuando debemos aprovechar las oportunidades, lo más importante es saber cuando debemos renunciar a una ventaja amoral. Es importante encontrar espacios de serenidad, aunque sean breves. En lo más cotidiano podemos hallar momentos y lugares que invitan al encuentro con uno mismo. En un Campo-Cándido y Orti-goso se puede encontrar el aluminio, es uno de los materiales con mayor potencial de reciclaje, su potencial de utilización es casi infinito, bien tratado se puede reutilizar todas las veces que haga falta, el desecho del aluminio reciclado, llamado «escoria blanca» puede ser, nuevamente, reciclado para la extracción del aluminio o para la fabricación de cemento o asfalto. Miguel Ángel Gallardo ha removido algo de su lugar original con un objetivo en particular. ¡Que quizás no sea el suyo! No se da cuenta que ha sido tirado a la hoguera. A los renunciantes decirles: también. Que son autores por cooperación necesaria, Esta tardanza en los titulares de la justicia en pronunciarse también es injusticia. Uno no está aforado hasta que no se consuma el acto, y éste, se consuma con el juramento. Allá sus señorías con sus interpretaciones. Como ciudadano extremeño me siento decepcionado. Sin tren y sin justicia.

