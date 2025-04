Por Valencia y por los voluntarios

Comenta Compartir

La solidaridad es un valor que nos realiza como seres humanos y nos recuerda que somos responsables de cuidar y ayudar a los demás. A ... través de la solidaridad podemos construir una sociedad más justa, unida y fraterna. Son esos jóvenes y no tan jóvenes los que han llevado la paz, esta, que es cultura, es una educación de otra forma de ver el mundo y de reaccionar ante él. Invertimos mucho en guerra, y lo llamamos «seguridad». En la paz no invertimos nada, porque la confundimos con un anhelo, y la paz es mucho más que eso: es solidaridad económica y moral. La solidaridad no entiende de barreras ideológicas, es una fuerza capaz de unir a diferentes comunidades y naciones en la búsqueda del bien común. Por ello, los voluntarios han hecho su parte al mostrar su solidaridad con Valencia. Todo gesto, por más pequeño que parezca, cuenta y puede cambiar la vida de alguien. Ellos, las víctimas, se han ido esperando ser rescatadas, los hemos dejado abandonados. Inadmisible en un país con infraestructura suficiente para abordar esta tragedia. La responsabilidad de los políticos no ha sido ejercida por omisión de sus competencias, no saben que resolver problemas es menos eficiente que quien sabe evitarlos. Estamos ante políticos «apesebrados» que no entienden que es más fácil la solución cuando muchos comparten la fatiga. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos.

Temas

Cartas al director