Resolución de conflictos

Comenta Compartir

El mismo diablo citará las Sagradas Escrituras si viene a bien a sus propósitos, por ello, nada es más importante para mí que yo mismo. ... Está tratando de convertir a España en leña, y podrá arder para nosotros pero ese árbol ya no producirá flores ni frutos. Trata de acostumbrarnos a ser obedientes, cree que siempre nos tocará, tratará de cerrarnos la puerta de todos los errores, así la verdad también se quedara fuera. Saben, pero no les interesa, que para favorecer el desarrollo y consolidación de la sociedad es necesario e imprescindible establecer y hacer accesibles los mecanismos e instrumentos formativos necesarios que favorezcan y faciliten la ingente tarea cívica que supone regenerar y desarrollar el tejido de las instituciones sociales, tan dañadas por los regímenes dictatoriales, en un proceso de transformación o acción política, económica y social. Una de las mayores frustraciones a la que se enfrenta la sociedad es a la que nuestros políticos no se sientan integrados en esa responsabilidad participativa de la convergencia hacía el bien común, piedra angular de toda democracia, tienen ideas perversas en el camino a la libertad. La sociedad ha admitido que gobernar a costa de otorgar a un delincuente todo lo que pida es un acto de convivencia pacífica, es decir, es una resolución pacífica del conflicto, por tanto hoy sus principios rectores son los siguientes: amnistiar a golpistas y malversadores, amnistiar a terroristas clasificándolos en «buenos» y «malos», como comprender la metamorfosis del gobierno en sus manifestaciones. A que un delegado de Gobierno en Madrid sea quien dé la orden de lanzar gases lacrimógenos sobre personas mayores y sus familiares por ejercer un derecho fundamental como es manifestarse en una concentración. Que Información no haga bien su trabajo al no detectar a los violentos, que van a reventar la concentración. Que el jefe policial del dispositivo, de acuerdo con los principios básicos de actuación y el respeto escrupuloso en el cumplimiento del Ordenamiento Jurídico y no rompiendo todos los protocolos de actuación ante concentraciones pacíficas, debería pensar menos en el Everest y más que es policía del Estado, no del Gobierno y así garantizar y proteger los derechos y deberes de los ciudadanos. Los Comités de Defensa de la República (CDR) fabricando explosivos para atentar contra las personas y herir gravemente a los policías en el ejercicio de sus funciones, amnistiarlos es una resolución de conflictos de forma pacífica. Señor presidente, ellos, ninguno, quiere independizarse. El ruido constante el mayor tiempo posible y así seguir viviendo de la ubre de la 'mamá España'. No están preparados, ¿qué tejido productivo han creado en España? La economía catalana se viste de guapa, a costa, incluso de cerrar los ojos. Exigimos libertad, no queremos seguir secuestrados como antaño y así despejar el camino del asalto (mascarillas), si Sócrates hubiera callado en el trance mental, habría debilitado el efecto producido por su vida, habría despertado la sospecha de que la elasticidad de su ironía no era una fuerza del Universo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora