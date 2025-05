Comenta Compartir

No existe una masa impersonal de persona inmigrante o refugiado. Detrás de las frías estadísticas hay una persona concreta con una única historia de desplazado. ... Es fácil caer en el desánimo al ver un enorme campo de refugiados con miles de personas. Pero tampoco puede nacer la esperanza y la solidaridad al hablar con un refugiado, que comparte sus sentimientos y su vida. Los poderes públicos levantan muros que nos protejan del mundo exterior y no alteren nuestra ordenada sociedad, pero mientras los muros crecen, el problema se traslada a otros lugares. Los poderes públicos son escépticos, los refugiados ignorados, sus historias simplificadas y no escuchadas, es una responsabilidad y un reto para cada uno escuchar lo que sucede en otras zonas del mundo. Poco nos llega de lo que sucede en lugares donde los hechos no desestabilicen nuestra ordenada sociedad, sin embargo, todo continente está de alguna forma marcado por un conflicto armado, y por tanto, por un masivo movimiento de personas. Si entendemos las causas que empujan a una persona a huir de su país, es muy probable que el fantasma de la «masa» o la «invasión» comience a diluirse. Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Sabemos que la uniformidad es la muerte, la diversidad es la vida, por ello es menester en que unos caminen y otros naveguen, unos rían y otros lloren, unos buenos y otros malos, que por esta variedad es la naturaleza más hermosa. Y así, hacer realidad el sueño de Martin Luther King «aprender el arte de vivir juntos». Son problemas que los poderes públicos nos han demostrado que no están preparados para abordarlos. Debieran estar cesados de sus puestos de responsabilidad. La diversidad es riqueza cultural, económica, social y, por tanto, no puede ser tratada de distinta forma, ya que dañaríamos su dignidad, si no los tratamos con el mismo ordenamiento jurídico y social. La frontera no debe ser la barrera que bloquea las relaciones entre mundos, pero sí la piedra angular de respeto, coherencia, ética ante el ordenamiento jurídico del país de acogida, utilizando para sus entradas los protocolos establecidos con racionalidad.

Cartas al director