Esta dinámica es una propuesta para desarrollar la empatía y entender como se sienten las personas que sufren injusticias. Si nos sentamos en círculo y ... nos descalzamos, retiramos nuestros zapatos y nos calzamos ahora los zapatos que tenemos más cerca, también podemos ponernos en el pie derecho un zapato del pie izquierdo. Al caminar con zapatos que no son los nuestros nos damos cuenta de la dificultad que supone hacer cualquier movimiento y hasta caer. Es una manera muy directa de experimentar como se sienten cada día las personas que sufren algún tipo de injusticia. La única forma de regenerar el mundo es que cada uno cumpla con el deber que le corresponde, ya que los que se han enriquecido rápidamente no serán muy inocentes, como estos 'matones de universidad', la docilidad no ha de ser ciego servilismo, sino razonable obediencia y no marionetas maltratadas por el titiritero, sí, estos 'matones intolerantes', que se creen justos y gritan para no oirse y cuya inferioridad es la falta de información, siempre serán pequeños aunque como pedestal tengan una montaña, por ello, permitir una injusticia a estos 'matones de universidad' significa abrir el camino a todas las que siguen. La ley no puede permitir el fuero para estos cobardes e intolerantes que solo amenazan cuando están a salvo y cárcel para los que roban un pan. Es la diosa Atenea quien ocupa el lugar en los cantos II, III y IV, toma forma de Mentor para guiar y proteger a Telémaco en la búsqueda de su padre. De este modo, Mentor se convierte en padre, maestro, modelo, consejero asequible, fiable inspirador y estimulador ante los retos para que Telémaco a su debido tiempo llegue a ser un hombre bueno y prudente. 'Matones de universidad' os hace falta un Mentor. ¡Búsquenlo!, cobardes.

