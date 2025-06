A Francisco, mi amigo

Comenta Compartir

Si un hombre sencillo pudiera escribir su vida tal y como la vive, sería el mejor bestseller de la literatura. La guía interna es la ... parte que a sí misma se despierta, que se modifica y se transforma, que quiere y que hace que todo lo que ocurre se presente como él quiere, luego para el hombre que estima el alma racional y social, sólo quiere que su alma sea y se comporte de la misma manera, cooperando siempre en el bienestar. Por ello, el mejor homenaje que puedo tributar a mi amigo Francisco, jardinero de la urbanización Mediterránea en Badajoz, es imitarle. No hay que esperar al juicio final, este tiene lugar todos los días y la lealtad tiene siempre caminos reales. La conducta, como las enfermedades, se contagia de unos a otros. Nadie que obra con decisión y naturalidad hace jamás el ridículo. El comportamiento es el espejo en el que cada uno muestra su imagen. Siempre sabiendo que es el hogar donde cada uno es esperado, donde se puede mirar a cualquiera a los ojos y mandarlo con el diablo, cuando has vivido honestamente, porque la verdadera amistad consiste en estar satisfecho, ya que los ríos más profundos son siempre los más silenciosos. La modestia de Francisco se parecía más a las estrellas, que cuando más buscan la oscuridad en el cielo, más brillan. Él apartaba el lujo y cuidaba las cosas por la utilidad que le aportaban. Sabes, Francisco, que en el viaje a través de la vida no existen caminos llanos, todos son subidas y bajadas, y sabes que la sencillez en todo es dócil y adaptable y la razón que la controla no posee ningún motivo para hacer el mal, pues no tiene maldad, no hace mal a nadie y nada recibe daño de ella, todo nace y acaba. Todas las cosas que existen se transforman en un instante y se evaporan. ¡De verdad, Francisco, la vida humana eterna sería insoportable! Hasta que nos veamos.

