Comenta Compartir

«Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra / donde están tus ojos / donde están tus manos / donde tu cabeza...». Cantaba nuestra irrepetible Cecilia. ... Donde no hay un atisbo de vulgaridad, esa inepta concepción del arte de vivir y no a esa que se llega siendo mediocre y trepando, con la cual se llega a todo. Hoy hay muchos medios que actúan como manada servil, y no informan de manera objetiva, no abren la mano para que cada ciudadano exprese su opinión. Pregunto como en esta España nuestra siguen 'pastando en el presupuesto' impresentables, representando a los votantes, Bildu es ETA, así lo demuestran sus listas llenas de asesinos de ETA. 829 asesinatos, 297 de ellos sin esclarecer. Y dice algún político que él terminó con ETA. Él hizo una trato con ellos para que entraran en las instituciones del Estado. ¿A quién quiere engañar? El delegado del Gobierno de Madrid eleva a los altares a los que han asesinado a muchos de sus compañeros, sin ningún pudor. Este señor debía de reconocer esos males endémicos provocados por su existencia y resaltar siempre el sacrificio de las víctimas y sus familias, a los que la nación debe rendir honores. El objetivo que persiguen hoy sus adosados es la ruptura territorial. España debe reformar la Constitución y, como en la mayoría de los países de nuestro entorno territorial y fuera de él, no permitir actividades políticas que vayan contra el Estado ni su integridad.

Hable usted, señor delegado, que no se ha enterado de que hay cuatro guardias civiles expulsados hace treinta años por crear una asociación para defender sus derechos laborales, cuyos nombres son: sargento José Morata, cabo Manuel Rosa y los guardias José Piñero y Manuel Linde, este último fallecido, siguen expulsados por defender derechos fundamentales de los trabajadores de la seguridad pública. Y no llame a asesinos, hombres de paz, luchadores por la libertad, sin los cuales no habría democracia en España, a los que le hacen homenajes con vuestra connivencia, a los que afligidamente se les da el pésame. El miedo y sus usos políticos pueden servir para entender muchas de las cosas que nos pasan en este mundo, es una construcción sociocultural intencionada, nos quieren divididos, quieren que olvidemos lo que nos une. Hemos de tomar partido, la neutralidad favorece al opresor, nunca a la víctima. El silencio anima al torturador, nunca al torturado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director