Época de mentiras

«Por el mar corren las liebres, por el monte las sardinas...». Llega la época, se abre la veda para contar mentiras, es verdad que ... si nos engañan una vez tienen ellos la culpa, pero si nos engañan dos veces, la culpa es nuestra, sabiendo además que nunca se tiene la memoria suficiente para hacerlo siempre con éxito. Ellos son como el lobo, que no temen al perro pastor, sino su collar de clavo, tienen la gran credulidad de los embusteros, incluso creen que son creídos y solamente consideran sensatos a los que piensan como ellos. Hablan siempre de nuestros intereses, pero ellos nunca se incluyen, lo único que añoran es «pastar en el presupuesto», utilizan los instrumentos formativos necesarios que favorezcan sus egos y faciliten la ingente tarea cívica que supone regenerar, desarrollar o consolidar el tejido y las instituciones sociales, tan dañadas por los regímenes arbitrarios y dictatoriales.

En este proceso de transformación o de acción política, social y económica, una de las mayores frustraciones a la que nos enfrentamos es a que los actores puedan no sentirse integrados en su responsabilidad participativa, que es necesario una herramienta eficaz con la que pueda contar la sociedad para evitar frustraciones perversas en el camino hacia la libertad y la democracia. Dirigir no es ser propietario. Insisten en acusar a los de enfrente, como en los sucesos que a continuación relato, que acusaban a los mandos alemanes, ocurrió en la masacre de Katin, en la que fueron ejecutados casi 22.000 oficiales, dirigentes e intelectuales polacos. En el juicio se demostró que los alemanes eran inocentes y que la masacre había sido cometida por el NKVD ruso, el tribunal no se pronunció al respecto y se limitó a absolver de las acusaciones. ¿Solo era delito la masacre si había sido cometida por el ejército alemán? No, y en la defensa debería haberse instado, al menos, a que se investigase y castigase el hecho.

Este silencio resta credibilidad a los que cuentan mentiras para sus propios intereses individuales, dejan abandonados a los que los escucharon, y vuelven a «pastar en los presupuestos». Una sociedad en connivencia por su silencio que no actúa de oficio.

Manuel Torres, gran artista del pueblo andaluz, decía a uno que cantaba: «Tú tienes voz, tú sabes los estilos, pero no triunfarás nunca, porque no tienes duende».