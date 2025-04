¿Nos entienden los políticos?

En el mundo que vivimos, los políticos no nos entienden, la literatura con prisa que ejerce el periodismo, el cañón que mató al feudalismo y ... la tinta que matará a esta sociedad moderna, por ello, nuestro ánimo se inclina en confiar en aquellos a quienes no conocemos, razón: todavía no nos han engañado, Para poder escuchar lo que decimos, es necesario ponerse en el lugar de aquellos a quien uno se dirige. Así la mayoría de los fracasos nos vienen por querer adelantar la hora de los éxitos. El ser original es un mérito, quererlo ser un defecto. Solo hay una regla para todos los políticos, «No digas en el poder lo que decías en la oposición».

Es verdad que el político no entiende la voluntad del pueblo. Sus intereses no son el bien común, sus intereses son «su bien». Por ello, sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución, se expresan con frases de relleno, expresiones manidas y aportan datos irrelevantes, no utilizan el diálogo; conversación entre dos o más personas, que expresan sus ideas y comentarios de forma alternativa. Ellos no buscan la convergencia para llegar a acuerdos que sean beneficiosos para el conjunto de la sociedad de la que emanan los Poderes del Estado y a los que ellos representan. Sencillo, ¿verdad? No hay democracia, hay, partitocracia y, por tanto, el político no se debe al pueblo, se debe al partido y así hace lo que lo que le dictan. No son nada, «mandados» y por ello es tan importante las listas abiertas. Señores/as políticos, cumplan con lo que le exigen sus votantes. Dialoguen.