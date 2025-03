Hacia dónde nos dirigimos

Comenta Compartir

Decía Neruda, don Pablo, allá por el año 1971, cuando recogía el premio Nobel de Literatura, «que su estancia más feliz, había sido cuando jugaba ... al fútbol con sus amigos con una pelota de trapos, que ellos mismos habían confeccionado en las calles de su pueblo, El Parral (Chile), y se manchaban las botas de barro porque sus calles no estaban asfaltadas». Quiero decir con ello que no son las circunstancias las que hacen que las personas sean más o menos felices, sino la actitud ante cualquier circunstancia, una forma empática de acoger las situaciones. La empatía positiva que le pueda llevar al objetivo, cuya finalidad sea el bien común y por tanto un bienestar social como piedra angular del proyecto. Es verdad que hay que saber donde dirigirse, ya que si no sabemos, ningún viento es favorable y el que no se preocupa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y, por tanto, causa mayores heridas en los demás ciudadanos, porque la fidelidad comprada es sospechosa, y, generalmente, de corta duración, dando como resultado los fracasos políticos. Hay que prestar el oído a todos, pero a pocos la voz, ya que a muchos se les puede hacer noble, pero nunca caballero, aunque el campo sea fértil, no puede dar frutos si no se cultiva. Hoy se dice en medios de comunicación social que votarán o no votarán a este candidato o al otro, se buscan forajidos para cuadrar los votos, este teatro que están haciendo los minipartidos, cuya metamorfosis principal es tener acceso a ser un parásito y seguir comiendo en el pesebre, no hay que buscar votos debajo de las piedras, es peligroso, hay muchos escorpiones, ellos saben que solo los que han huido, después de perder una batalla, pueden combatir en otra. Los animales feroces no matan por placer, sólo el hombre lo hace (estos). Saquen sus conclusiones. ¡Hasta diciembre! ¿No?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora