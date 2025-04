Es una ley de olvido, que tiene por resultado olvidar ciertas infracciones, que se dan por terminados los procesos y, si estos ya fueron fallados, ... que queden sin efecto las condenas impuestas por motivos de la amnistía decretada. La amnistía borra los actos que han pasado antes o después de un fallo judicial, suprimiendo la infracción, la persecución del delito y la formación de juicios. Deja sin efecto consecuencias jurídicas de violaciones a los derechos humanos. El indulto supone el perdón de la pena, mientras que la amnistía supone el perdón del delito. La amnistía puede implicar rehabilitar al amnistiado en derechos perdidos. El indulto no extingue la responsabilidad civil derivada del delito, la amnistía sí lo hace. En general, para otorgar el indulto es necesario una acto administrativo, para la amnistía es necesaria una ley.

Astrea es la única representación mitológica que verdaderamente desempeñó la tarea de juzgar, entendida esta como la acción de resolver los conflictos entre hombres, su fracaso fue total, ya que el ser humano no es dado a virtudes y bondades. Su esfuerzo sí la hizo merecedora de presidir nuestros edificios judiciales. Ahora les toca a ustedes señorías, somos perfectamente conscientes, que son seres humanos, con sus virtudes y sus defectos, formados en una sociedad y una cultura por la que puedan estar condicionados. Señorías, no pueden perder la esperanza y la ilusión de luchar por impartir justicia, tienen que seguir luchando por ser independientes (son nuestra esperanza), y, si no pueden serlo, abandonen su carrera, Y bienaventurados los que, dejando aparte sus gustos e inclinaciones, miran las cosas en razón y justicia para hacerlas.

No se puede defender una verdad con pequeñas mentiras, pues el receptor, lejos de advertir la ignorancia del orador, terminará creyendo la falsedad de todo su mensaje. Esta situación de descrédito del poder judicial es como consecuencia de impartir la justicia con actores en el gran teatro del mundo. Señorías, deben sentir al vestir su toga como Don Quijote al ser armado caballero, contento, gallardo, alborozado, que el gozo le reventaba por la cincha de Rocinante, dando gracias al cielo, por la merced que me hace, pues cumplir con lo que debo a mi profesión, ese canto de libertad que los ciudadanos tiene el derecho de ejercer y el Estado no tiene el derecho de prohibir.

Porque contra viento y marea el poder judicial debe luchar por la justicia y la libertad, aunque ello le valga trastornos y desventuras, no deben dar una de cal y otra de arena. ¿Me escucha Tribunal Constitucional? Por ello, la justicia debía ser impartida para que todos los Sanchos, ejemplo de fidelidad, puedan entenderla, hoy es difícil, debemos volver a la Sanchiquijotización, así la entenderíamos sabiendo que las pruebas pesan más en la balanza de la justicia que los elocuentes discursos. Señorías, la función de la diosa Astrea era impartir justicia entre los humanos, a la que por nuestra degradación y que sus lecciones de convivencia no fueron escuchadas, fueron la causa de volver al Olimpo. No hagan como ella.