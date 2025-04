¿Hay alguien ahí?

Entendemos por crisis política la pérdida de impresiones cinestésicas de bienestar, es decir, aquellas sensaciones que nos proporcionan una imagen agradable de la misma, sino ... también, la fortaleza de espíritu y vigor físico necesario para desenvolvernos en el medio ambiente, sin sentirnos extraños en él. Nuestros políticos con sus mentes humanas plagadas de contradicciones irracionales. ¿Qué significado tiene dar a luz a un ser humano en un campo tan amplio de posibilidades para el desarrollo personal de las relaciones, si no le permitimos alcanzar una parte de él?

Debe haber otro sentido oculto en el mundo al que no se puede acceder, de ninguna manera, como afirma también el denominado «realismo especulativo», un mundo independiente que se esconde, continuamente al ser humano, ni la mera experiencia, ni desde la razón, supuestamente, fría (la razón, siempre, es cálida). Estas fluxiones articulares de los políticos aparecen un día y desaparecen a las pocas horas o al día siguiente, mentirosos apesebrados, de un caso determinado para correr o fluir a otro, y, sin dejar huella aparente, nada más lejos de la realidad.

No obstante, todo este grupo de políticos nos dan una visión esperpéntica de hacia dónde nos dirigen España (palabra en desuso, actualmente), donde los seres humanos se animalizan, por ello analizar el estado actual de nuestra sociedad, donde cada político cuenta al igual que los peregrinos de los cuentos de Canterbury, estos los contaban para amenizar el viaje, cada uno representa en su propia individualidad una clase social, un oficio, una profesión y el conjunto proporciona una completa y viva visión de la Inglaterra del siglo XIV.

Nuestros políticos nos cuentan mentiras para continuar pactando en el presupuesto y nos adornan los decorados del Congreso de los asilvestrados como la «amnistía», sabiendo que la mayor parte de los fracasos vienen por querer adelantar las horas de los éxitos, son tan prepotentes que no se dan cuenta de que la mucha luz, como la mucha sombra, no deja ver. Espero que las fuerzas en el espíritu humano de sus señorías (jueces) que permanecen latentes hasta que la ocasión las despierte y avive y será como consecuencia del andar por caminos angostos, tratando de modificar nuestro ordenamiento jurídico para salvar a unos facinerosos, delincuentes malversadores, no se dan cuenta que con el dinero solo se compra lo que se vende.

Yo creo firmemente en la justicia y sé que los actores que lo imparten sí son independientes. Ahora tienen la palabra, señorías (jueces), porque hay que ser 'Cándido' en el 'Campo' de la política para no darse cuenta de sus intenciones; por ello, espero, como ciudadano, que haya alguien ahí.