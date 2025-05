Prospectiva política en cuatro actos con epílogo

Dada la situación política por la que atravesamos, puede que resulte interesante arriesgar un análisis prospectivo al respecto. Vamos allá:

1º acto: Feijóo no ha ... logrado la investidura. En realidad, lo que ha estado haciendo realmente desde que fue designado candidato a la presidencia del gobierno por el rey no ha sido otra cosa que una estrategia de supervivencia política como líder del PP. Ha estado y seguirá estando mientras le dejen, por decirlo así, en otra guerra, una guerra de supervivencia personal. Se ha entrevistado con diferentes líderes y portavoces de partidos políticos con representación parlamentaria y poder autonómico, ha criticado a su oponente político y lanzado iniciativas y propuestas para destacar sobre todo sus carencias, limitaciones y servidumbres. Probablemente ha enredado entre bastidores más de lo que sabemos para conseguir los cuatro tránsfugas «patrióticos» que le dieran los votos que le hacen falta para alcanzar la presidencia del gobierno. Todo inútil: a estas alturas, todo el mundo sabe que el apoyo brindado por Vox es el abrazo del oso, esto es, sin Vox no va a ninguna parte porque le es imprescindible para sumar, pero con Vox nadie más se suma; ante este panorama, el recurso al transfuguismo es la posibilidad más plausible, pero igualmente descartable por el alto coste político, de prestigio y de credibilidad que supondría para todos, incluyendo a los cuatro tránsfugas, claro está. En suma, Feijóo, con esta investidura anticipadamente fallida, ha comenzado a ejercer como líder de la oposición, cuya única posibilidad de permanencia a medio y largo plazo en su puesto pasa por precipitar nuevas elecciones, impidiendo la investidura de Sánchez.

2º acto: Pedro Sánchez logrará ser investido. Cederá, y mucho, ante las exigencias del supremacismo secesionista: amnistía, referéndum, revisión del modelo territorial del Estado, condonación o alivio de la deuda catalana, trasvase de las pocas competencias que quedan por trasvasar… De hecho, cederá más de lo necesario porque él también está jugando su última carta: si no es investido como presidente del gobierno, la corriente crítica interna que se está armando en su partido lo descabalgará de la secretaría general y lo enviará a un ostracismo incompatible con su pretendida carrera política internacional. Por eso no se atreverá a rechazar las exigencias de un secesionismo que estaría dispuesto a bajar el listón para no arriesgar la posibilidad de unas elecciones anticipadas que le apeen de su actual privilegiada posición. Eso sí, con el senado y buena parte del poder autonómico en manos del PP, el nefasto filibusterismo político de sus apoyos políticos, la agresiva ingeniería social que previsiblemente desplegará su socio de gobierno Sumar, la matraca de la derecha mediática redoblando su demonización y el más que probable deterioro de la situación económica, terminará absolutamente quemado en una legislatura que no durará los cuatro años de rigor.

3º acto: Cuando Sánchez tome posesión de la presidencia del Gobierno, Feijóo quedará amortizado como líder del PP. Automáticamente. El partido iniciará su particular travesía del desierto y las purgas, más o menos discretas, no se harán esperar. Estoy convencido de que tanto la militancia como los votantes del PP en general están íntimamente arrepentidos de no haber apostado tras la defenestración de Pablo Casado por el que sería su seguro caballo ganador, la líder natural de toda la derecha española, Isabel Díaz Ayuso. Todo el mundo sabe que con ella encabezando el cartel electoral las cosas hubieran sido muy diferentes. Sánchez no hubiera tenido ninguna oportunidad porque ella, electoralmente hablando, lo tiene todo: osada, desinhibida, flemática, con gancho y frescura, tan populista como popular, joven y mujer; teatraliza cuando se hace necesario, vende muy bien su casticismo españolista, defiende un neoliberalismo mediáticamente presentable y cuenta con el bagaje de una gestión política ampliamente refrendada por los electores madrileños. Dependiendo de lo que Feijóo y sus fieles se resistan, el camino será más o menos escabroso, pero, suceda lo que suceda, terminará encumbrada más pronto que tarde como lideresa indiscutible no solo del PP, sino de toda la derecha española, incluyendo lógicamente a los seguidores de Vox, cuyo ideario más presentable asumirá sin ningún tipo de complejo.

4º acto: Cuando se vuelvan a convocar elecciones, siempre antes de agotar los cuatro años de legislatura, Díaz Ayuso arrasará. Fagocitará a Vox, cuyo electorado habrá aprendido la lección de lo inconveniente que resulta dividir el voto, y de paso llevará a este partido al borde de la desaparición. Con la mayoría absoluta que obtenga podrá neutralizar, por un tiempo limitado sin no cambian las cosas con la ley electoral, el extraordinario poder que ahora tiene el secesionismo identitario. Por su parte, el PSOE, alejado de moquetas y palacios, se sumirá en el destino fatal que parece perseguir a casi todos los partidos de la izquierda moderada europea.

Epílogo: El extraordinario poder que desde la transición tienen los partidos secesionistas, especialmente vascos y catalanes, se debe a una ley electoral a todas luces injusta y antidemocrática. La circunscripción electoral provincial unida a la Ley d'Hondt distorsiona grave y fatalmente el valor de cada voto, comprometiendo la soberanía nacional y conculcando el ideal de igualdad que subyace al principio democrático básico de «una persona, un voto», Esto otorga un poder inmenso a los electores y líderes de estos partidos, generando una desigualdad entre españoles a todas luces inadmisible. Se hace necesario modificar la ley electoral, sustituyendo la circunscripción electoral provincial por una única y corrigiendo los sesgos de la Ley d'Hondt, de forma que los partidos tengan la representación parlamentaria y el poder político que sus votos reales les otorgan.