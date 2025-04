En 1848 Marx y Engels publicaron el 'Manifiesto del Partido Comunista'. Empieza así: «Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo». En 2025, el sorprendente ... reseteo civilizatorio que nos golpea se debe también a un fantasma, pero no es el del comunismo, sino el de la disrupción, y no recorre Europa, recorre el mundo.

Esta disrupción impugna la democracia, la división de poderes y el estado de derecho, menosprecia los pilares básicos del estado del bienestar y revoca el cosmopolitismo, la globalización y el orden geopolítico multilateral, vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Se sirve de un populismo polarizador que ha crecido exponencialmente al abrigo de la posverdad instaurada por el régimen digital y el dictado de los algoritmos. A diferencia de lo que pudiera pensarse, este régimen no persigue establecer una verdad alternativa a base de fragmentación, bulos y desinformación difundidos en redes sociales y pseudomedios, sino generar un colapso comunicacional bajo la forma de guerra cultural en el que ninguna verdad sea ya posible. Supone el fin del pensamiento normativo, complejo, reflexivo, deliberativo y crítico.

La disrupción, por un lado, ha logrado inocular en nuestras conciencias un hartazgo social, una desafección y un resentimiento que hace de todos nosotros haters, odiadores universales; por otro, impide que se establezca un canon de racionalidad capaz de estructurar la urdimbre de nuestras sociedades. En este contexto, todo se va degradando inexorablemente hacia una infrapolítica entendida como espectáculo, como juego, en apariencia subversiva, pero en realidad autárquica y transaccional. Acaba con la legitimidad representativa y la sustituye por otra más primitiva, más simple, de carácter, más que carismático, mesiánico, entregada a las ocurrencias, los caprichos y el voluntarismo maniqueo y de confrontación del líder. Este, ejerciendo como auténtico caballo de Troya de la democracia, logra quebrar su arquitectura política a base de instrumentalizar y boicotear los procedimientos e instituciones que la articulan.

Propiamente dicho, la disrupción no tiene un plan, pero tiene una pulsión que opera como un plan: destruye, reprime y prescribe reglas en virtud tan solo del poder coactivo del que dispone. Para la disrupción, el entramado institucional y normativo que garantiza los derechos políticos, civiles y sociales de los ciudadanos, no es más que un insoportable engorro, viciado de victimismo extractivista, castrador de libertades y generador de dependencias y de mansedumbres. Debe ser abolido.

La disrupción no instaura tecnocracias, sino plutocracias. No gobiernan técnicos; tampoco políticos convencionales a las órdenes de los poderosos de la economía; gobiernan los poderosos de la economía, a quienes estorban e irritan todos los consensos civilizatorios que tanto ha costado establecer. O belicosidad o sumisión. Impera la doctrina del shock, la política como agitación o el hechizo de las soluciones expeditivas que nos ponen al borde de la catástrofe permanentemente. Esta es la nueva consigna, este es el nuevo lenguaje. Lejanos y anacrónicos empiezan a parecernos ya los arduos procesos deliberativos que preceden a la toma de decisiones en ámbitos de política interna o el «soft power» como un elemento más de la geoestrategia internacional.

Por su propio carácter, es muy difícil desentrañar el marco categorial en el que la disrupción se desenvuelve. Aparte de lo ya señalado, algunas de sus singularidades más llamativas son la aspiración autoritaria a la inmediatez resultadista, el cortoplacismo o la simplificación, la promoción posthumanista de la eugenesia tecnológica, la tolerancia con las cajas negras personales que nos endosa el desarrollo digital contemporáneo, la defensa de la exclusión como mecanismo de socialización, la preferencia por estrategias de acción finalistas frente a las procedimentales o la construcción artificiosa de un enemigo común como recurso de movilización social.

Este fenómeno no es novedoso, pero no parece que vaya a ser pasajero. A pesar de lo resiliente y correosa que se ha revelado históricamente la democracia liberal, la disrupción está logrando desmontarla desde dentro al forzarla a librar una batalla con reglas ajenas a su propia naturaleza.

Dos pequeñas frivolidades para terminar: Primera. No todo es negativo en la disrupción. No lo es, por ejemplo, que esté contribuyendo al cuestionamiento del «statu quo» partitocrático y la supuesta superioridad moral de sus élites. Tampoco que desenmascare los púlpitos mediáticos y capillitas de lo políticamente correcto, que les daban cobertura. Además, nos ha hecho más críticos con la política como simulacro, como propaganda, o ha desenmascarado el onanismo impotente y reverencial de los procedimientos. Nada de esto es negativo.

Segunda. Propiamente dicho, y a diferencia de lo que pudiera pensarse, Donald Trump no es el paradigma de la disrupción. Arrastra mucha disrupción, pero no es la disrupción. Es más bien su espuma. Y como toda espuma, efímero. Es muy probable que en algún momento de su mandato se le someta a un 'impeachman' o procedimiento similar y sea apartado de la presidencia de los EE UU alegando enajenación mental, incompetencia, ambas cosas o ambas cosas y algo más. Con Trump nunca se sabe. Pero detrás de él viene J. D. Vance, su vicepresidente. Y este sí es la disrupción. Y este no parece efímero.