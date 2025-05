A José María Gea

Comenta Compartir

Nada más lejos de mi ánimo que iniciar una discusión sobre lo escrito en mi artículo 'Bar de cañas'. Rectifico, sí, como se me pide, ... en lo que se refiere a «espacio protegido, ZEPA, etc» en 2000. No se grabó ni se tomaron notas por parte de ninguna de las tres personas que participamos en esa cita. Era todo muy genérico. Los dos caballeros, Fernando y José (que cito como ejemplo) eran los nombres reales del arquitecto e ingeniero que conversaron conmigo. Tienen apellidos, por supuesto. Y la cita se concertó para hablar de un proyecto turístico en Valdecañas. Se exhibieron pocos papeles por ambas partes. El proyecto no era siquiera un anteproyecto: un plano de la zona, alguna fotografía del calamitoso estado del llamado 'Cerro Gordo' y declaración de intenciones sobre un complejo turístico (¿se utilizó la palabra «resort»? No lo puedo asegurar). Yo simplemente tenía la Ley 8/1998, de 26 de junio, de la Conservación de la Naturaleza y de Espacios Naturales de Extremadura (BOE 200, de 21 de agosto de 1998, páginas 28606 a 28628) y la Ley 2/1997, de 20 de marzo, de Turismo de Extremadura. Tiene razón José Mª Gea con las fechas que indica de ZEPA, protección ambiental, etc. No tenía Valdecañas esas protecciones. Sé que estaban «in pectore», pero en la legislatura que comenzó en 1999, la Dirección General de Medio Ambiente y la Consejería cambiaron de nombre y de manos. ¿Miento descarada e intencionadamente? No, qué va. Me equivoco (han pasado casi 22 años) y rectifico. Pero como hombre de bien me reitero en esa reunión de 12 de junio de 2000. Con papeles, con ideas, más o menos desarrolladas, tiene pleno sentido que promotores turísticos expusieran sus proyectos al director general responsable. Les he llamado «prepotentes y resabiados». Pido disculpas si esos adjetivos molestan; tal vez me lo parecieron por la manera displicente (que no maleducada) con que trataron el tema.

