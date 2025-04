Comenta Compartir

Tras los resultados electorales del 23-J, el único camino para formar una alternativa a socialistas y comunistas hubiera sido el del bloque PP-Vox. ... El planteamiento de Feijóo, en el que basó su campaña electoral, con un ataque directo a su único posible socio, ha sido un total desastre. Con esta estrategia lo que ha conseguido es blanquear al «Gobierno Frankenstein» de Sánchez y le ha concedido la oportunidad de limpiar su nombre en las escasas dos semanas de campaña. Sin embargo, la estrategia de Sánchez y Díaz ha sido mucho más acertada pues, a pesar de los continuos errores y mentiras de su gobierno, han mostrado de cara al ciudadano una imagen de unidad y triunfalismo. Si los asesores del PP, en vez de demonizar a VOX, hubieran observado el caso de Italia, seguro que actualmente España estaría en manos de los conservadores y no de un Sánchez vendido a los separatistas. El Gobierno de Italia es una fiel muestra de que el bloque de derecha puede encontrar objetivos comunes. Si hubieran estudiado mínimamente el modelo Meloni, Sánchez ya no estaría en la Moncloa. Con la vía italiana hubiéramos podido empezar a desmontar el chantaje crónico al que se ve sometida la España leal, en particular Extremadura como una de las regiones más perjudicadas, y acabar con el «saqueo» al que nos tienen por desgracia acostumbrados los separatistas.

Temas

Cartas a la directora