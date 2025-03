Comenta Compartir

Durante 52 años (42 de ejercicio profesional y 10 de jubilado) me llevan descontando de mi nómina la parte correspondiente para Muface. Además, una vez ... jubilado me siguen descontando casi un 15% de IRPF, como si estuviera trabajando todavía (en activo me descontaban casi una cuarta parte de mi sueldo mensual). Díganme a qué jubilado del sistema público se le sigue descontando el IRPF. Y seguimos pagando, aun jubilados, el 70% de cualquier receta de cualquier medicamento. ¿Privilegiados, dicen? Que le descuenten a quienes así opinan una parte de su pensión, si es el caso, para el mantenimiento de su atención médica. Que le sigan descontando el IRPF por rendimientos de trabajo, cuando ya no trabaja. Y que le sigan cobrando todos los medicamentos que le prescriban... ¡A ver si se sentirían unos privilegiados! ¡Qué malo es hablar por hablar, sin conocer a fondo el tema sobre el que se opina tan gratuitamente! Más que pagados tenemos estos «privilegios» durante toda nuestra vida... No se engañen: si desaparece Muface creo que la mayoría de los mutualistas entraremos en el servicio público de salud, pero al mismo tiempo, por lo que hemos pagado y seguimos pagando, valdrá la pena buscar una compañía médica que nos proporcione los servicios que se nos han prestado hasta ahora. Y tal vez este sea el verdadero y torticero propósito de quien promulga la desaparición: no la defensa de la sanidad pública (que todos los funcionarios estemos en ella), sino empujarnos a la privada y así piensan que no se cargará tanto la lista de pacientes en centros de salud y hospitales públicos. Pues pienso que les va a salir el tiro por la culata...

Temas

Cartas a la directora