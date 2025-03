¿Nuevas elecciones en la región?

Comenta Compartir

Si María Guardiola convoca, forzada por la situación actual, nuevas elecciones, estaremos muchos con las ganas de saber con qué promesas, palabras sagradas, independencia de ... Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo, olvidándose definitivamente de Vox, etc. En definitiva, cuál será su programa de campaña, después de haber tenido que tragarse lo prometido en la campaña anterior, para conseguir ser la actual presidenta de la Junta. ¿Se olvidarán los extremeños del valor de su palabra? Al final, va a tener razón Irene de Miguel cuando afirma que Guardiola es un producto de marketing, que se encontró sin esperarlo ni ella misma con el puesto que ocupa. La prueba fue y es, que no tenía un equipo de personas preparadas para conformar su gobierno, como comprobamos durante tanto tiempo, que esperamos a conocer la composición definitiva, buscando y rebuscando personas y personajes para configurarlo. Para mayor prueba, el rosario de cambios y dimisiones de cargos que se produjeron y que aún hoy se siguen produciendo. Sí, puro marketing. Muchas fotos de asistencias a todo tipo de actos, pero de gobernar, lo que se dice gobernar, apenas nada: en este tiempo que lleva de presidenta, ni una sola ley presentada y/o aprobada en el Parlamento extremeño. Lo único presentado han sido los presupuestos para 2025, que ya vemos el rumbo que llevan. La salida más inteligente que le queda es la convocatoria de nuevas elecciones y esperar a ver qué pasa, aprovechando que el PSOE extremeño se encuentra actualmente con un tiro propio en el pie, divididos y desangelados. Ella misma, sin saber qué hacer, con su también desangelada minoría parlamentaria, no acabando de caerse de la burra, dada su ceguera y/o soberbia. Pero, ¿qué nos dirá, nos prometerá ahora, María Guardiola, para poder confiar en sus palabras, quienes, aunque desde la otra orilla, un día nos encontramos de pronto traicionados, engañados, desilusionados... con su actuación y retrato final?

Temas

Cartas a la directora