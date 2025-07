Según Ione Belarra: «España tiene un problema muy serio con el terrorismo racista de extrema derecha». «Sabemos que, en otras circunstancias, todos los que llamaban ... a la cacería de personas migrantes y racializadas estarían ya siendo detenidas y llevadas ante la Audiencia Nacional por terrorismo. El problema es que hay un grado de infiltración de las ideologías de extrema derecha dentro de los cuerpos policiales que es un tema del que hay que hablar.»

Y yo añadiría que ese mismo grado de infiltración de ideología lo hay también mayoritariamente en los cuerpos judiciales. No hay más que ver la premura que se dan en aceptar denuncias basadas en simples informes periodísticos de medios y pseudomedios alineados, cuando no financiados, con organismos y partidos de derecha radical y extrema derecha y cómo dilatan, propiciando en ocasiones que se agoten los plazos, las denuncias tanto tiempo, años, pendientes que afectan a ciertos partidos y casos muy particulares. ¿Por qué será que por una vez –y sin que sirva de precedente, espero– me preocupa, y mucho, tener que estar de acuerdo con lo que dice esta señora?