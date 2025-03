Lo de la condonación

Comenta Compartir

Aquí es que somos más chulos que nadie, más aún que la chulapa de Madrid. Renuncia nuestra presidente extremeña, María Guardiola, a la condonación del ... 31,5% de la deuda con la boca chica. Sin embargo, acogemos el Premio Vargas Llosas, que no han querido en otros sitios, cuya organización nos costará un dineral. Pero, claro, este señor es de su cuerda política. Otros, como Almudena Grandes o Dulce Chacón, aquí no merecen prestigio ni apoyo alguno. ¿Por qué será? 1.718 millones que dice no querer. Se ve que no los necesitamos para Sanidad y Educación, por ejemplo, dado que somos los mejores en ello, según parece. Al final pondrá el cazo, como todos, pero ¡y lo bien que queda diciendo que no a todo lo que provenga del Gobierno central, siguiendo las directrices de Madrid, cuyas injerencias no iba a consentir, porque primero estarían los extremeños! Ya la conocemos de sobra: hoy dice una cosa y mañana puede prometer lo contrario, sin problema alguno. ¡Qué lástima de persona y de personaje!

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora