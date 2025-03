Comenta Compartir

Solo hay dos alternativas: o un gobierno progresista que trabaja por la igualdad social o un gobierno de derecha y de extrema derecha. Este es ... el principal dilema que a bastantes votantes de izquierda nos llena de dudas a la hora de valorar y/o dar el visto bueno a las negociaciones que lleva a cabo el PSOE para formar gobierno, porque hay cosas que, por mucho que se quiera justificar, chirrían y son difíciles de tragar, sobre todo el tema de la amnistía para quienes son prófugos y, por tanto, no se han sometido a juicio alguno, no pudiendo ser condenados por sus delitos. Otros, sin embargo, se quedaron y han cumplido condena al menos. Así, nos encontramos ante la paradoja de que el formar gobierno dependa de un prófugo que huyó de sus responsabilidades en el maletero de un coche y que ni siquiera es presidente del partido al que pertenece. Mejor le hubiera ido al PSOE si, cuando Feijóo no pudo formar gobierno, como ya se sabía, y viendo las exigencias máximas de los independentistas, que obligan a caminar sobre una delicada línea roja que no debería traspasarse, haciendo auténticas filigranas para ello, hubiera renunciado igualmente a la formación de gobierno y se hubieran convocado nuevas elecciones. En ese momento, el PP seguiría en su misma soledad, con su lapa parasitaria de Vox, y el PSOE hubiera salido reforzado electoralmente ante la opinión ciudadana por la negativa a acceder a las exigencias aludidas, demostrando que no todo vale para seguir gobernando. Pero ya es tarde. Se ha llegado a acuerdos sin ni siquiera dar tiempo a los afiliados a manifestarse sobre ellos. Y así, no. O quizás no sea aún tarde, dado que Junts sigue hoy tensando la cuerda, sin llegar a ningún acuerdo. Ojalá que no se produzca, porque, en caso contrario, la única justificación que nos queda es el dilema al principio planteado. ¿Qué hacemos, qué decimos, qué explicamos, cómo nos justificamos quienes hemos defendido siempre valores e ideas progresistas? Este es el brete en el que se nos pondrá. Es más, le estamos dando alas a partidos que, según los últimos resultados, van a la baja. Pero, por otra parte, qué casualidad, que precisamente después de seis años, se lleven ante la justicia a quienes protagonizaron los episodios más violentos y se señale a su presunta principal inductora. Y estas 'casualidades' chirrían también. Por todo ello, no es que haya un dilema, porque tenemos clara la alternativa, pero se nos crea innecesariamente un problema de conciencia, según la forma de conseguirla.

Cartas a la directora