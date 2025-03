A la espera...

Comenta Compartir

Vox se ofrece a negociar unos nuevos presupuestos si María Guardiola sigue el ejemplo de Mazón. ¡Ay, María, la que no quería nada con los ... que niegan la violencia machista, homófobos y no sé cuántas cosas más! Escaldados estamos ya del valor de sus palabras y promesas, tragando de todo para seguir en el sillón, gracias a Vox, en una pinza de perdedores, pese a que a veces se encuentre con su desoladora minoría, al menos mientras dura el teatrillo que cada dos por tres improvisan, para disimular y despistar al personal. Ya ha dicho Alberto Núñez Feijóo que apoya la decisión del patético y cínico de Mazón (que por cierto, de este modo busca seguir aforado, de cara a las posibles consecuencias penales de su actuación). Así que, María, «oído al parche», que más claro no se lo pueden decir de nuevo desde Madrid. Y ella ya nos has demostrado con creces lo obediente que es en más de una ocasión, pese a esos valores personales que tanto predicó, pero ya hemos comprobado que, si no gustaban, tiene siempre otros a mano cuando es necesario...

Temas

Cartas a la directora