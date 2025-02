El Elysium de Guardiola

En la sesión en la Asamblea del 25 de enero, la presidenta de Extremadura dijo: «Las urnas ya dieron su opinión sobre su gestión». Efectivamente, ... pero a María Guardiola parece que se le olvida siempre que las urnas dijeron que el PSOE fue el partido ganador y que ella ha formado un gobierno de perdedores, gracias a su socio, que condiciona su agenda, como buen parásito, de quien tanto renegaba, y que se tuvo que tragar con patatas, por imperativo de su partido en Madrid, para poder pactar con Vox en otras comunidades. «Lo que no puedo es cargar sobre mis hombros con su mochila de promesas incumplidas» dice. Será porque en su mochila ya no caben más promesas incumplidas, atiborrada como la tiene con las suyas. Así que mejor calladita, que cada vez que habla se le vuelven en contra todas sus promesas y el valor de su palabra.

La diputada socialista Piedad Álvarez le ha afeado que no quiera recurrir una sentencia que no es firme, además de que «confirma la utilidad de la Ley de Instalaciones de Ocio (Legio), a la que ustedes (en alusión al PP) se abstuvieron, que no cuestiona la viabilidad del proyecto y que asegura que este respeta la ZEPA colindante». «Conocen perfectamente diferentes soluciones para arreglar este asunto, para seguir adelante con un proyecto necesario para una zona como son Los Ibores y La Siberia extremeña, y crear 26.000 empleos en la zona», Pero ella no piensa mover ni un dedo para intentarlo, aunque la sentencia no sea firme y tal vez se puedan subsanar aún las objeciones del Tribunal Superior. Pero, como buena perdedora, baja los brazos y presupone ya que «no vamos a ganar». Argumenta también que «dieron luz verde a un plan de ordenación a sabiendas de que faltaban los requisitos exigidos». Requisitos que parece que pueden solicitar a la empresa, informes, y es lo que les ha pedido la empresa, que les soliciten esa documentación que está lista para solventar este tema. Pero Guardiola no está por la labor, porque se trata de un proyecto del anterior gobierno socialista. De otros proyectos viables anteriores sí que está dispuesta a hacerse la foto.