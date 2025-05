¡Y dale con los privilegios!

Comenta Compartir

De los privilegios de los asegurados de Muface ya me he pronunciado aquí en otras ocasiones: nos los pagamos con descuentos de nuestras nóminas, tanto ... en activo como ya jubilados. En este último caso, seguimos pagando el 30% de todos nuestros medicamentos y se nos sigue descontando una cantidad considerable de IRPF cuando ya no trabajamos, así que no sé de qué rendimientos de trabajo se trata. Para los jubilados de la Seguridad Social los medicamentos son gratis. Así que eso que dicen algunos de que todos los demás nos pagan Muface es una desinformación, a veces malintencionada.

No le deseo a nadie tampoco el estado de incertidumbre al que nos están sometiendo, pero lo que no se puede pretender es cortar de golpe y porrazo esta situación. Tendrán que arbitrarse medidas que vayan paulatinamente integrando a los nuevos funcionarios, o a partir de una fecha, en la sanidad pública, si es lo que se estima conveniente, pero no se nos puede dejar a los ya jubilados y con edades avanzadas, muchos en tratamientos vitales, otros con enfermedades crónicas, sin esta cobertura de la noche a la mañana. Y que conste que, en mi opinión, las principales culpables de la situación actual son las compañías aseguradoras, para quienes ahora les estorbamos los mayores, sin acordarse de los más de cuarenta años que algunos hemos estado cotizándoles y ellas pagándoles una miseria a los profesionales de sus cuadros médicos, en especial a los de familia y de los pueblos... Ahora no somos rentables. ¡Qué pena, parece ser que la solución es que nos muramos cuanto antes! Ayusismo puro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director