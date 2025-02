¿Coherencia?

Comenta Compartir

En el mismo día leo que Vox pedirá la «reprobación» del alcalde de Mérida por promover la llegada de inmigrantes y que Extremadura acogerá también ... a menores migrantes procedentes de Canarias, según la Consejera de Salud, Sara García. Si es coherente (palabra tan desprestigiada por María Guardiola), Vox deberá pedir la reprobación de la presidenta y de la consejera de Salud y Servicios Sociales por aceptar la acogida de menores migrantes. En ese acto, si llegara, María Guardiola no estará presente: ya se inventará algo con que rellenar su agenda, como su ausencia del jueves, precisamente en el primer pleno de la Asamblea bajo su mandato. La presidenta va a tragar bilis y más bilis cada vez que Vox, a quien tanto no quería, presente una propuesta tras otra. Pero siempre le quedará el viaje a Madrid para quitarse de en medio cuando no le guste el tema a tratar por su socio de gobierno...

Cartas a la directora