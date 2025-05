Los buenos datos de empleo

Comenta Compartir

Seguro que estos buenos datos de empleo serán debidos a las políticas fiscales que implanta el PP en los territorios donde gobierna y no a ... las políticas de empleo aprobadas por el Gobierno del denostado Sánchez. A la espera de la opinión escrita del señor Sánchez Juliá, fiel escudero extremeño de la señora Guardiola, que nos ilumina un día sí y otro también en los diarios regionales con lo bien que marcha Extremadura, desde la nube rosa en que se encuentran instalados, pese a su arrogante minoría parlamentaria. Y ahora resulta también que, según la señora Guardiola, si Extremadura no tiene Presupuestos para el 2025 será responsabildad del PSOE por no aprobárselos. ¿Esta mujer sabe de qué va la Política, con mayúsculas, o se cree que tan solo sirve para salir en todas las fotos posibles? Pan, cerveza y circo, como le enseñó su jefa suprema.

Cartas al director