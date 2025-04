Almaraz: ¿tasas inasumibles?

Comenta Compartir

No parece que las tasas inasumibles sean la razón del cierre de Almaraz, ya que las mismas compañías en un principio informaron de que la ... parada se debe a que no les resulta rentable en este momento, dada la competencia de las energías renovables, más baratas, en pleno rendimiento actual por las condiciones atmosféricas, del viento principalmente, y a los grandes desembalses de las centrales hidroeléctricas generadoras de electricidad, que, curiosamente, son mayoritariamente de las mismas compañías. Pero, claro, luego cambian el discurso, cuando ven que hasta nuestra presidenta, María Guardiola, hace suya la defensa de estas nucleares basándose, sobre todo, en «la inasumible tasa impositiva que pagan», olvidándose, porque no le interesa políticamente, de que la mayor y desproporcionada parte de esos impuestos van a Madrid, por lo que debería dedicarse a defender los intereses de Extremadura, exigiendo que se queden aquí, que es en donde se generan además los residuos, lo que debería pasar porque tuvieran también en nuestra tierra sus domicilios fiscales. Y en lugar de erigirse en abanderada de las nucleares, debería ir pensando en soluciones alternativas para las familias que se pudieran ver afectadas por el desmantelamiento posible de Almaraz. Pero ya sabemos que es más fácil intentar seguir con lo que hay, así no tendrá quebraderos de cabeza. Y, volviendo a las nucleares, siempre han pagado esas tasas, por lo que no entiendo que «hasta ahora sí fueran asumibles». Esta contradicción en sí misma lo explica todo.

Temas

Cartas al director