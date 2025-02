A Abel Bautista

Comenta Compartir

Hombre, que el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, hable de «quien no tiene palabra» para referirse a Sánchez es de chiste, cuando si alguien demostró no «tener palabra» fue Guardiola con todo el discurso de campaña –que no creo que haga falta ... recordar cada día– y que resultó un engaño en toda regla a quienes la votaron, cuando tuvo que tragarse todo lo prometido y dicho, especialmente para poder formar gobierno con su «no querido» Vox. Así que no creo que tengan que echarse en cara nada en este aspecto. De hecho, Guardiola es conocida popularmente por un sobrenombre formado por la raíz de la palabra «mentira» y la terminación de su apellido, «ola», que no quiero reproducir entero, no sea que me censuren este comentario.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora