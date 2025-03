Conservar el parque Ascensión

Hay errores que no tienen vuelta atrás porque es imposible subsanarlos una vez cometidos. Es el caso, si se ejecuta, de la destrucción de un ... jardín centenario en Badajoz capital, el conocido como parque Ascensión, que si la sensatez no lo evita acabará destruido como lo fueron las murallas ahora añoradas o las pasarelas peatonales del puente Viejo, que llevaban el primer hormigón armado echado en Extremadura y que, además, hoy darían a ese puente mayor anchura de paseo o carriles bici gratuitos.

Todo aquello se esfumó. Murallas que aquí se llevaron las excavadoras y en Elvas respetaron y proporcionaron a la ciudad hermana portuguesa el reconocimiento internacional que merece. Aquí... Lamentos del estropicio causado a mediados del siglo pasado (y a principios de este en el puente) y algunos pocos contentos por hacer negocio al meter buldozer y obrar.

Y no basta con plantar árboles jóvenes en supuesta sustitución: no tienen raíces profundas que les permitan sobrevivir a sequías ni rizosfera potente que asegure su supervivencia si no es con aportes artificiales de todo tipo. Pero el daño no sólo será, si finalmente lo destruyen, por el jardín centenario aniquilado sino por la eliminación de suelo agrícola potencialmente cultivable a las puertas de Badajoz, cuando todo apunta al consumo local, a la agricultura de kilómetro cero.

Así es, no sólo se volvería a descuidar el patrimonio histórico y destruiría un jardín vivo centenario si no se evita, sino que ya hay afectada gran superficie de labor potencialmente agrícola dentro de la propia ciudad de Badajoz apta para el cultivo agrícola en cercanía. Que nadie diga en el futuro que «no sabía» o «no se podía imaginar» porque lo lleva avisando desde hace cerca de una década la Plataforma Salvar Parque Ascensión y grupos ecologistas. La cosa parece que está clara para alguien medianamente informado. ¿Nos lamentaremos en un cercano futuro por pérdidas irremediables de lo que no supimos proteger? ¿O recordaremos con orgullo cómo la sensatez triunfó y proporcionó bien común?