Me apasionan los animales, me gusta hacer deporte y acompañar con los ejercicios en aparatos destinados a ello por el Ayuntamiento de Badajoz ubicados en esta preciosa zona del río Rivillas, a la altura del barrio de Pardaleras. Un día realizando mis ejercicios diarios llamó ... mi atención un precioso gato abandonado en la citada zona y fui poquito a poco ganándome su confianza. De esto hace ya un año. Jamás hubiera imaginado que esta amistad se convirtiera en un calvario para mí y este animal. Desde el primer día hemos estado los dos luchando por su vida. Este lugar resulta no ser una preciosa zona de paseo y recreo, sino una zona de caza. Recuerdo aquellos gazapitos preciosos saliendo a comer sus primeras hierbas, o los patitos en fila india detrás de su madre a lo largo del río. Todo precioso. Pero una preciosidad efímera. Según la mentalidad de algunas personas (si se les puede llamar así) había que matarlos a todos y así ejercitaban para la caza a sus perros. Esta misma suerte estaba echada para mi amigo el gato. Meses de frío, altas temperaturas y muchas horas, desde el amanecer hasta el anochecer. Y todo esto para que los perros de los vecinos en casas cercanas no acabaran con su vida. Sí, también les molestaba el animal. He sido hasta amenazado de muerte. Pero qué quieren ustedes que les diga, si entre nosotros no nos ayudamos, cómo vamos hacerlo con un animal. Gracias a Dios al segundo intento he conseguido llevarlo a casa donde tiene la vida y el cariño que se merece.

Cartas a la directora