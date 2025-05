Evolución de los primates

Bajo el título 'Ni honor, ni dignidad' el jubilado catedrático de la UEx Germán Larriba manifestaba su rechazo al legítimo gobierno que eligieron los españoles ... y sus representantes en el Parlamento de la nación de la mejor manera que sus entendederas le aconsejaron. Sin ningún pudor arrojó, en su artículo de opinión publicado hace unos días en HOY, toda serie de insultos y descalificaciones por doquier contra el presidente de nuestro país y cuantos respaldamos su acción de gobierno.

Por destacar sólo alguno de sus exabruptos, acuña el término «recoge nueces» para calificar a los miembros del PNV, amén de considerarles de extrema derecha y racistas. A los seguidores de Sumar y Podemos les desprecia y les tilda de comunistas perroflautas. Todos ellos, dice, junto a los socialistas conforman una nauseabunda cloaca.

Aludiendo al presidente Pedro Sánchez, le califica como jeta y le acusa de plegarse a Puchi, que es el sobrenombre con el que dice conocer al señor Puigdemont de Junts. Y mostrando su docta sabiduría nos habla de androceos y gineceos –que se sabe son las partes masculinas y femeninas reproductivas de las flores–, para referirse a los responsables ministeriales y a los medios que trabajan unos y dan a conocer otros las labores del gobierno.

Nosotros no somos así como nos dibuja Germán Larriba, nosotros respaldamos y nos comprometemos con un tiempo en el que el modo de convivencia sea pacífico, democrático, justo y próspero. Un tiempo que posibilite y no impida la alternancia en el gobierno cuando lo decidan los ciudadanos en libertad y no apelando al uso de otros métodos como los que Larriba sugiere de manera subyacente y cobarde. Un mundo en el que quepamos todos los que quieran vivir bajo esas premisas y no excluyan a los diferentes. Un mundo del que este señor voluntariamente se apea con sus injuriosas manifestaciones y añoranzas del pasado.

Es por esto que nos hemos sentido concernidos y compelidos a responder a tan deshonrosas e indignas descalificaciones de alguien que, aun estudiando protozoos y bacterias, nos hace dudar de si en el camino de la evolución desde los antiguos primates hasta el ser humano existen individuos que pululan sin aparente variación genética.

No señor Larriba, este no es el planeta de los simios en el que los humanos infectados por un virus regresan a un estado primitivo donde la intolerancia y los prejuicios se adueñan de su comportamiento. Nadie debería ser tan tonto como para pensar que estamos viviendo esa fabulación.

El estadio en el que estamos es bien diferente ya que tras millones de años pasamos del solo instinto animal a la inteligencia, la razón, el pensamiento y el saber. Y el desastre apocalíptico que impregna su artículo sobre los males que se le antojan afectan a nuestro país –por, entre otras cosas, «los sofismas de Pedro Sánchez que hieren la memoria y dislocan la razón» (Larriba sic)–, no está más que en su mente calenturienta y en su espíritu henchido de rencor. Quédese si quiere con su pasado añorante y nostálgico del franquismo, del que ensalza los valores que por entonces confiesa practicaba. Nosotros seguiremos con nuestro proceso evolutivo porque aún hay que resolver problemas que afectan a nuestra sociedad, como por ejemplo el que aquí abordamos de la convivencia respetuosa, armónica y en paz que algunos pretenden socavar.

Indagando en los ámbitos y lugares en los que ciertos personajes desarrollaron su actividad, imaginamos lo incómodo de quienes en alguna ocasión tuvieron que compartir con usted mesa y debate, sintiéndose seguramente no pocas veces avergonzados ante sus arengas moralizantes que no harían otra cosa que dejar al descubierto un discurso grandilocuente alejado de la realidad pedestre. Su agresivo lenguaje confirma cuanto de usted se decía en la Universidad y lo que debieron sufrir sus compañeros y discípulos de departamento.