El problema del PSOE con el ferrocarril

Estamos en campaña electoral y los partidos políticos se las ingenian para prometer. En el caso del PSOE, me llama la atención su renovado interés ... por la reapertura de la Ruta de la Plata, línea que cerraron en 1985 y sobre la que no se ha movido un dedo desde esa fecha para recobrar el tráfico ferroviario que nunca debió perder. Si bien pudiera ser discutible la explotación con viajeros de dicha línea (que para mí no lo es) no admite duda que mantenerla abierta para el tráfico de mercancías es casi obligado: comunica todo el oeste de España, además de facilitar los tráficos con Portugal, razones más que suficientes para no haber adoptado nunca la medida que se llevó a cabo. Frente al criterio de «cerrar» debe imponerse otra fórmula, en la que se mantengan las infraestructuras ferroviarias con un criterio razonable de inversión y mejoras. El proceso de liberalización tanto para pasajeros como para el transporte de mercancías por ferrocarril en el que nos encontramos sólo permite albergar esperanzas para el incremento de este medio de transporte que, de paso, es el más ecológico. La cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías es ridícula en nuestro país y las verdaderas medidas ecologistas pasan por facilitar su expansión con actuaciones reales frente a la demagogia y el postureo.

El problema grave es que tropezamos dos veces en la misma piedra. En fechas recientes, el gobierno acaba también de sentenciar la línea convencional que comunica Madrid con Valencia a través de Cuenca, dejando a la capital conquense sin ferrocarril convencional y por añadidura sin tráfico de mercancías. Dada la facilidad con la que contamos para el despilfarro del dinero público, no estaría de más que vayamos sentando la cabeza, y nos preocupemos de lo que es importante. Al otro lado de la raya, las cosas no son diferentes; el gobierno portugués decidió cerrar hace unos años la conexión ferroviaria con la frontera de Valencia de Alcántara, mientras en nuestro lado, la línea languidece a la espera de que en un futuro no muy lejano, nos vendan como magnífica idea la de su reconversión en vía verde. Siendo la comunicación más directa entre Madrid y Portugal, debería ser prioritaria a la hora de recibir inversiones. En el tema del AVE, poco hay que añadir. Enésimos cambios de criterio en su proyección denotan una falta de organización en la materia. La presión social y de los medios de comunicación ha obligado a una inauguración precipitada con las consecuencias ya conocidas, y lo peor de todo es que su futuro no invita al optimismo. Y mención especial merece el caso de Andalucía. La ejecución, por parte de la Junta andaluza, de una nueva conexión directa en alta velocidad entre Sevilla y Málaga parece no tener fin. Iniciadas las obras en 2004, su puesta en marcha aún no se atisba en el horizonte.

Cartas a la directora