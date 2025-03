Patrimonio histórico: identidad y futuro

Me congratula que la Junta de Extremadura otorgue la Medalla de Extremadura al equipo que, desde hace más de una década, viene excavando en esa ... caja de sorpresas que es el túmulo del Turuñuelo. También en su tiempo fueron sorprendentes los hallazgos de Medellín, Cancho Roano o La Mata, por citar enclaves significativos pertenecientes a los estertores de la Edad del Bronce y los inicios de la Edad del Hierro en Extremadura.

Creo entender que, con esa decisión, la administración regional no sólo reconoce los méritos de los profesionales que indagan en ese importante yacimiento; además, las más altas instancias de la región parecen asumir la importancia que la sociedad extremeña concede a su patrimonio histórico y, de forma simbólica, hace extensivo ese reconocimiento no sólo a ese equipo y a ese enclave, sino a todos los profesionales vinculados a la salvaguarda y estudio de las señas de identidad de nuestra región (por otra parte, tan necesitada de ellas), ya sea en zonas urbanas o en el campo, sin importar cual sea su adscripción cronológica, cultural o monumentalidad, desde una catedral hasta una vieja almazara, pasando por la necesaria solvencia que a la historia aportan los archivos, notarios de la verdad, o los museos.

Que el Turuñuelo haya llegado hasta nosotros en tan buen estado ha sido un milagro. A mediados del pasado siglo el paisaje del tramo medio del Guadiana fue modificado sustancialmente para poner en regadío miles de hectáreas. Se hizo tabla rasa nivelando terrenos con maquinaria pesada, abriendo caminos, trazando zanjas para canales, construyendo pueblos, inundando valles. La Dirección General de Bellas Artes no fue convidada a esas obras faraónicas –o prefirió no incomodar a su poderoso impulsor e hizo mutis por el foro–. Innumerables yacimientos arqueológicos fueron literalmente 'guillotinados' en pro de un futuro prometedor de pan, trabajo y justicia. Algo de pan y trabajo dieron aquellos planes de regadío, cierto, pero se cometió un perjuicio irreparable con las señas de identidad de Extremadura y, por qué no decirlo, también con su futuro. Tampoco salieron bien parados los enclaves arqueológicos situados en zonas elevadas. Durante más de treinta años Patrimonio Forestal del Estado y, con posterioridad, el Icona, se afanaron en repoblar nuestros montes con pinos y, sobre todo, de eucaliptos, con la promesa de asentar en Extremadura dos fábricas de celulosa. Tampoco las autoridades culturales se implicaron, aminorando daños, coordinándose con las autoridades forestales y los propietarios de montes.

Personalmente, en mi vida profesional, tuve que redactar muchos informes dejando constancia de los cadáveres arqueológicos –sobre todo yacimientos de la Edad del Cobre y villas campestres romanas– que habían ido dejando aquellas frenéticas políticas que, a la postre, no sacaron a Extremadura del furgón de cola de España (no digamos de Europa).

Hoy Extremadura se apresta de nuevo a abordar su industrialización, a expandir regadíos –ya veremos con qué agua– y, generosa, deja que las grandes compañías eléctricas campen aquí a sus anchas. ¿Se repetirá la frustrante historia que los gobiernos de los planes de colonización y regadío o el desarrollismo procuraron para nuestra región? No lo sé, pero lo que sí es seguro es que gozamos de una infravalorada herencia tanto en patrimonio histórico como en patrimonio natural. Excuso decir lo que otros países occidentales hubieran hecho con un legado así, y sin la necesidad de sobreexplotarlo a la veneciana manera, que también por exceso podemos liquidarnos ese preciado legado.

Dos arqueólogos, Maximiliano Macías y José Ramón Mélida, la liaron parda sacando a Mérida de un secular olvido tras exhumar, en los albores del siglo XX, dos edificios para espectáculos de la colonia augustana, edificios que son hoy el mascaron de proa de nuestra identidad como región. Pero pudo suceder que esos dos edificios hubieran servido de cantera a sus legítimos propietarios. Existen documentos que atestiguan ese intento.

La entrega de la medalla a los arqueólogos del Turuñuelo, aunque peque de iluso, puede ser una buena ocasión para quebrar la injusta dinámica que, por lo general, han mantenido respecto al patrimonio histórico tanto las administraciones como muchas entidades privadas –estamos tardando en darles a éstas voz en el asunto a través de una adecuada ley de mecenazgo–. Un tímido guiño, una promesa para desandar ese camino que nos lleva a la desaparición de nuestras señas de identidad y, en consecuencia, a dilapidar un legado que nos ayuda a afianzar con garantías el futuro.

El Turuñuelo se salvó por los pelos de la cuchilla hace setenta años. No es, hoy, la diosa Fortuna quien debe de velar por la herencia de los extremeños, sino una ley y financiación acordes a nuestra riqueza patrimonial, además de embarcar en esta aventura a infinidad de profesionales a quienes se les reconoce simbólicamente, a través de una medalla, que lo hacen bien y que se espera de ellos lo mejor.