Robos en las iglesias

Los robos, las roturas o el vandalismo en las calles están proliferando y llegan a todos los ambientes y lugares de paz y tranquilidad, de ... oración de recogimiento. Me refiero a las iglesias, donde algunos han pasado de pedir limosna a sus puertas para comer o mantener una dignidad entre la familia a otro fin, y en la mayoría de los casos es para la maldita droga, bebida u otros vicios. Días pasados, una desaprensiva, vestida con hábitos de monja y haciéndose pasar por la superiora de las Clarisas Descalzas, pasaba por tiendas y farmacias solicitando medicinas o alimentos para el convento. En Barcelona han asaltado iglesias, robado los cepillos de las limosnas, esculturas sagradas, (algunas de gran valor), cuadros... con el consabido destrozo para acceder a los templos. Hace unos días, en la Iglesia de Santo Domingo de los Padres Paules en Badajoz, por segunda vez, un desaprensivo, a la hora de la colecta se acercó al lugar donde estaban los cestillos, agarró uno de ellos y, como si fuera uno de los voluntarios que realizan la colecta, hacía suya la misma y se metía la recaudación en el bolsillo, huyendo posteriormente. El oficiante de la misa que desde al altar observó la operación, nos avisó del hecho, pensando que al ser descubierto devolvería lo robado. En otra ocasión, en el mismo templo desapareció un armario anclado a la pared a la entrada del templo donde se recogían limosnas para el comedor social de San Vicente de Paul, donde reparten comidas a los necesitados. También han intentado robar en la sacristía de dicho templo siendo impedido por la fuerza por uno de los sacerdotes. La impunidad de la que disfrutan estos desalmados está llegando a límites insospechados. Algunos no piden para comer, porque no quieren ir a los comedores, donde afortunadamente hay suficiente comida para ellos. Tengan mucha precaución con este tipo de vandalismo, especialmente a las personas mayores con sus bolsos al permanecer en la iglesia.

