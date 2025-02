Promocionar Extremadura en Fitur

Comenta Compartir

Dentro de unos días (del 24 al 28 de enero) se celebrará la edición de este año de Fitur, la más importante feria internacional de turismo. No quiero que deje de publicitarse la famosa dieta mediterránea que tantos beneficios produce tanto al contribuyente como al ... publicista, pero aprovechando la famosa Fitur, bien podían echarse «p'alante» nuestros representantes políticos y las empresas de publicidad para promocionar de una vez por todos nuestras gastronomía, cultura, monumentos, museos, catedrales, fiestas o Semana Santa, algunas de ellas de carácter internacional. Por exponer algunas piezas de esta petición: para dieta, la extremeña, tenemos los mejores productos ibéricos, somos los primeros en cerdos y quesos, sin desmejorar al resto, tenemos tortas del Casar, La Serna o Ibores, premiados internacionalmente. Hectáreas de olivos que producen una cantidad de aceites que se puede considerar divinos y no virgen extra, tomates como para alimentar a media Europa. El mejor pimentón, higos de Almoharín y cerezas del Jerte. Y no digamos la fruta, la mejores verduras y hortalizas de nuestra vega del Guadiana. Los vinos de denominación de origen de la zona de Barros últimamente son insuperables, del cava ni comentamos, este año han vendido más cosecha que los mejores. Maíz, arroz, ajos de Aceuchal, los mejores del mundo... También para alimentar la mente y el alma, la historia nos ha dado a Extremadura dólmenes, Maltravieso, Guareña, los teatros romanos en Mérida y Medellín, la Ciudad Monumental de Cáceres, festivales de teatro clásico en Mérida, Alcántara o Cáceres, la mayor alcazaba de España en Badajoz, barrios judíos como el de Hervás, en pleno Valle del Ambroz, catedrales como las de Coria, Plasencia o Badajoz, magníficas iglesias como las de Jerez de los Caballeros o los impresionantes monasterios de Guadalupe y Yuste, la famosa ruta senderista de Carlos V, la ermita de la Virgen del Ara (llamada «la Capilla Sixtina Extremeña») al sur de Llerena.

En cuanto al atractivo de las fiestas populares de Extremadura no terminaría nunca: Carnavales de Badajoz de interés turístico internacional), Sanjuanes de Coria, el Chiviri en Trujillo, El Jarramplas, El Peropalo, la Enramá, la Encamisá, la batalla de la Albuera... hay tantos y tantos motivos para promocionar esta bendita tierra de Extremadura que el que pudiendo hacerlo no lo hiciera no mereciera ser extremeño.

