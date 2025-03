Pavimento en mal estado en Badajoz

Es de vergüenza lo que está ocurriendo con la pavimentación de las calles del centro de Badajoz: San Francisco (puerta de Hacienda), Vasco Núñez, Menacho, ... Francisco Pizarro, Santo Domingo y Guardia Civil. En estas calles, aparte de que están cerrando poco a poco los establecimientos comerciales sin que nadie lo impida, nos encontramos cada vez más losetas que el Ayuntamiento pacense ha mandado colocar para lucimiento de las calles del Casco Antiguo, partidas como si las hubiera comprado de segunda o tercera categoría. Al mismo tiempo, al instalarlas da la impresión de que no se han utilizado los materiales adecuados. Tampoco es de recibo que los técnicos, al recepcionar la obra, den la aprobación al trabajo.

Dado el deterioro del pavimento colocado, son múltiples los vehículos que tienen que reducir al máximo la velocidad en la zona, aparte de la que marque la ley de seguridad vial, los turismos acaban con ruedas cortadas, ciclistas (no hay carril bici en la zona «de marras») con peligro de caídas y reventón de ruedas los patinetes eléctricos con caídas de sus conductores. Y dejo para el final a las personas que han sufrido caídas y que en algunos casos han denunciado al Ayuntamiento de Badajoz como responsable subsidiario y este ha tenido que pagar por las lesiones ocasionadas, y eso que a veces por no perder tiempo no denuncian.