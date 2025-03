Luces y servicios en los paseos del río

Comenta Compartir

Hace unos días, el Ayuntamiento de Badajoz anunciaba que se iban a instalar nuevas luminarias en la zona del río Guadiana, para que queden mejor ... iluminados los alrededores de los paseos en ambas orillas. Cierto que hay una mínima parte que está no mal iluminada, sino que no tiene iluminación de ningún tipo. Está claro que es por la poca afluencia de público. Al río se le puede dotar de muchas cosas, eliminar el nenúfar, esta vez de mejor iluminación, como se está haciendo en el centro de la ciudad con luminarias más modernas que no hacía falta que fueran tan bonitas, es suficiente con que iluminen la calzada y las aceras como para ver las desconchones y que se enciendan, no pase como en la avenida de Santa Marina desde el puente de la Universidad hasta avenida de Villanueva, que están de adorno (están apagadas desde su instalación hace muchos años).

A la hora de iluminar mejor ambos lados del río, ¿alguien ha pensado en la instalación de servicios para evacuar aguas? Piensen en la cantidad de personas mayores y no mayores que pasean por allí. Los más pequeños, por aquello de que aún no tienen ese sentido del deber con el resto de los ciudadanos, lo hacen en cualquier sitio, pero hasta los canes tienen su recinto privado para hacer sus necesidades, descansar y hasta correr. Las instalaciones de hostelería de la zona disponen de servicios y en ocasiones hacen el favor de cederlo para los más agudos de próstata antes de que se lo hagan en la pradera de los patos o encima. Por favor, por un respeto a los mayores, instalen unos servicios y no verán en poco tiempo como se lo hacen en los jardines o los ojos de los puentes. Gracias por lo que me toca.

Cartas a la directora