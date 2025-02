Energías alternativas

Comenta Compartir

En tres años, la central nuclear de Almaraz I (1981) y Almaraz II (1983) echarán el cierre a sus instalaciones, aproximadamente en 2028 dejarán de funcionar el primero y segundo de los reactores que tiene en sus «entrañas» antes tendrán que recargarlo y posteriormente desconectarlo ... como si se tratara de una «eutanasia». La vida útil de la misma no se sabe con exactitud, pero que los beneficios de las empresas eléctricas que la explotan han sido considerables es un hecho y, a pesar de las energías renovables o alternativas que están surgiendo en los campos de Extremadura: solar, eólica, hidroeléctrica o geotérmica no les afecta al parecer, porque está claro que también ellos (las industrias) invierten en este tipo de energías. Con este tipo de energías, la próxima generación que nos seguirá disfrutará de un mundo más sostenible. Ya no tendrán las nucleares que tanta polémica han suscitado y que suministran energía a las eléctricas actuales. Las nuevas energías se pondrán las 'pilas' y podrán venderle una energía más limpia a las actuales eléctricas, también el famoso «canon de energía» desaparecerá y alguna Diputación tendrá que buscarse una sustitución económica. Con la solar y eólica la historia se repetirá como cuando nacieron los móviles que se suministraban del aire o el sol, llegaron los fabricantes y empezaron a cobrarnos una cuota por el aire y el sol como si fueran los propietarios.

La hidroeléctrica es distinta, ha pasado de ser la «princesa» de la electricidad a la bruja del cuento, alguien que no creo sepa que está haciendo ha empezado a destruir las mismas junto con presas, azudes, rampas o molinos: 108 presas en total en solo un año y más de 500 en los últimos 20 años. Me confundí cuando decía que el legado que le dejaremos a nuestra generación sería un mundo más sostenible, eso sí, pero sin agua para beber o regar nuestros campos. Finalmente tendremos, si nadie lo remedia, la energía geotérmica, que aprovecha las temperaturas extremas que se producen en la corteza terrestre, en países como Suecia, seguida por Finlandia, EE UU, Japón, Alemania, Francia y Países Bajos ya la utilizan la misma.

