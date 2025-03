Dictar sentencia

Para ser juez al menos tiene que ser antes abogado de notoria moralidad, haber ejercido una judicatura o ejercer al menos diez años como abogado.

El magistrado, debe tener y ejercer al menos cuatro años de experiencia como juez. El Consejo del Poder Judicial está integrado por el presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años.

Tras saber aproximadamente lo que dice el texto anterior y ver los casos que se están produciendo en las llamadas a declarar a los delincuentes, ladrones, corruptos, defraudadores, comisionistas «de pacotilla» o de grandes cantidades procedente de dudosa trama en la cual se involucra al Gobierno de la nación, familiares, amigos, apropiadores de dinero estatal gastados en garitos y productos de consumo no permitidos, ministros, esposa del presidente del Gobierno, secretarios... se pueden rellenar muchas líneas más hasta que la jurisprudencia determine cuantos más casos le están proporcionando las investigaciones de las fuerzas de orden público dedicadas a tal fin por las acusaciones de unos y de otros del mismos o de la misma cuerda. El problema que la ciudadanía ve en todos estos/as casos es que llamen a uno y otros a declarar sobre los delitos que se le imputan, estos de acuerdo con la ley, se acogen a guardar silencio y no declarar sobre las imputaciones que las autoridades judiciales le preguntan, puestos en los «banquillos» judiciales correspondientes y tras la negativa ante el juez de no contestar a las acusaciones vengan de donde vengan, son puestos en la calle sin, en la mayoría de los casos, condenas de ningún tipo, o quizás se escuchen frases como «libertad condicional», «libertad bajo fianza», «ya se le citará para juicio»...

Me pregunto si a un conductor (por ejemplo) que se pasa del límite de velocidad con dos copas de más con su vehículo se le podrá permitir no hablar y declarase a no contestar según la ley, entonces ¿lo pondrán en la calle o en la cárcel? Pasará lo mismo con el drogadicto o con los denunciados de acoso (sin víctima).

No se trata de poner en «tela de juicio» a magistrados y jueces, pero, después de tanto sacrificio y años de servicio, de seguir esperando poder condenar a encausados por alguna causa espero no pasen los años y se jubilen antes de dictar sentencia.