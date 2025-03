Coherencia al votar

Comenta Compartir

Existen en nuestro Parlamento votantes para la investidura de candidato a presidente del Gobierno desde todas las comunidades de España. También Extremadura tiene en el ... hemiciclo sus representantes, aunque se les ha visto poco y aparte del expresidente de la Junta, al que tampoco se le escucha a no ser que diga lo mismo que su jefe, a pesar de que dijo aquello de: «Si se negocia con los separatistas o Bildu, me marcho» , lo que no se sabe es si a un puesto de acorde con su grado de falsedad y peloteo o a su puesto de trabajo de forense.

Refiriéndome a los representantes de Extremadura del PSOE (son 4) que tienen que votar al futurible presidente, me imagino que a partir de ahora hablarán más en defensa del pueblo que les eligió para que fueran nuestros representantes y dentro de esa votación elegirán la no ruptura de España, que no haya diferencias entre comunidades a la hora del reparto de euros y, sobre todo, sin amnistía para los condenados, todos sin discriminación, defraudadores y provocadores de asaltos a instituciones y golpes de estado por parte de separatistas, sin contar a fugados a países que no mantienen convenio de extradición con nuestro país. En otros tiempos los hubieran detenido donde estuvieran y los hubieran puesto a disposición de la justicia española. Pido a estos cuatro parlamentarios y al expresidente de la Junta que se acuerden de que juraron la Constitución y lo referente al Rey y, cómo no, que España es una forma de gobierno «monarquía parlamentaria» y que el Rey es el Jefe del Estado. Cuando paseen por su Extremadura y previamente hayan votado en contra de lo propuesto por su jefe a pesar de la disciplina de voto (por aquello de tantas mentiras y contradicciones) lo hagan con la cabeza bien alta pensando que el honor y la vergüenza ha ido de la mano por el bien de sus paisanos y el resto de los españoles.

Cartas a la directora