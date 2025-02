Chitote y los locales de Badajoz

El martes, el programa 'Batalla de restaurantes', que dirige el polémico Alberto Chicote, eligió cuatro modernos restaurantes de «comida de autor» de Badajoz para competir ... por los 10.000 euros del concurso y el reconocimiento de saber quién preparaba mejor una receta del cerdo ibérico de Extremadura.

La polémica estaba servida, los cuatro restaurantes: Koru (Manuel), Tierra Nuestra (Andrés), Bohemia (Carmen) y Mallow Grill (Iván) luchaban para presentar un plato de carne de cerdo ibérico que pudiera ser puntuado por presencia, textura o acompañamiento y buena calidad del mismo. Cada concursante puntuaba al resto de competidores, reservándose el presentador la puntuación final, y desde el primer momento se creó la polémica con las puntuaciones: que si esto está mal confeccionado, que no tenéis ni idea de cocina, que no sabéis abrir una botella de vino delante de los comensales, que la presentación de los platos es insuficiente, que la comida esta ácida... Una vez calentando el ambiente de insultos de unos contra otros, empezó la crítica sobre la decoración del local, que si no es un restaurante y parece un pub, que en la cocina la limpieza brilla por su ausencia... y se perdieron el respeto. No sé de quién fue la idea de elegir esos cuatro restaurantes, en los que no se lucía tampoco una vestimenta adecuada para presentarse ante los comensales. La próxima vez, señor Chicote, se da una vuelta por el centro de Badajoz y agarre la experiencia que le sobra a establecimientos de hostelería con y sin años de servicio pero, con acreditada solvencia, para dejar bien a los ciudadanos.