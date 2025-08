Comenta Compartir

Badajoz está en mal estado, me refiero a las calles y plazas con sus aceras correspondientes las obras no llegan a su debido tiempo y ... las reposiciones de losetas y pinturas del asfalto cada vez está más deteriorado y menos pintado como es debido. Hoy, paseando con el máximo respeto a los tropezones, compruebo que en una zona donde hace unos meses se repuso el asfalto entre la avenida de Colón y el baluarte de San José (traseras a la comisaría de Policía), el asfalto se echó, pero la pintura de los aparcamientos se olvidó y allí que andan los conductores intentando aparcar lo mejor posible para no estorbar al vecino. Siguiendo hacia la avda. de Santa Marina, al final de la calle Rafael Morales, existe un paso de peatones cuyo piso se encuentra en tan mal estado de piso como de pintura. Desgraciadamente el martes 22 de julio, a las 12 del mediodía aproximadamente, presencié como un señor tropezaba y caía al suelo lastimándose los dedos de ambas manos. Como pude, le auxilié, aunque fuera dándole ánimos e indicando que justo al lado teníamos una farmacia donde posiblemente le podían proporcionar algún desinfectante para curarle las heridas que, aunque pequeñas, podían causarle un mal mayor. Este señor, por el comentario que me hizo, suele andar diariamente varios kilómetros y se lamenta del mal estado como se encuentran algunos tramos de las calles de Badajoz y, sobre tod,o los pasos de peatones . Ocurre con el semáforo final de la avenida de Colón, esquina Santa Marina, dirección Polígono de La Paz donde, hace más de tres meses, la señal luminosa para indicar que pueden pasar los peatones está apagada, fundida o averiada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión