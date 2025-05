Comenta Compartir

Ha pasado un año y parece que fue ayer cuando se nos recordaba por estas mismas fechas la imperiosa necesidad que teníamos de ser solidarios, ... ha pasado el tiempo y seguimos igual que estábamos. Ahora ha llegado el momento de volver a «ponernos las pilas» y ser solidarios, amables y caritativos para con las obras que necesiten de nuestra colaboración sin pedir nada a cambio. Se nos necesita, cada vez hay más necesidades, los comedores sociales están a tope, Cáritas no da abasto, el Banco de Alimentos cada vez tiene más necesidades, hay más pobreza en la calle, indigentes, nativos y refugiados están colapsando a las principales ONG, organismos locales, provinciales y autonómicos. Estas organizaciones sin ánimo de lucro echan una mano y consiguen que el reparto de dinero que se destina a obras sociales se distribuya de la mejor y más equitativa posible a través de profesionales, que consiguen que las riquezas procedentes de los gobiernos lleguen a nuestro país y por ente a Badajoz. Es lamentable la cantidad de personas que, cada vez más, deambulan por la ciudad pidiendo para comer la mayoría, aunque desgraciadamente otros piden por otra necesidad, la de estar enganchado a estupefacientes. Nos queda recordar la Navidad del año 2022 para refrescarnos la memoria de las angustiosas llamadas a la solidaridad, y ahora, un año después, vuelven las llamadas y cuando pasen las fiestas nos volveremos a olvidar del prójimo y volverá a pasar un año y llegarán otras Navidades para volver a recordarnos que hay necesidades junto a nosotros. Unos habrán desaparecido desgraciadamente por el frío de la calle, lugar de refugio nocturno de algunos. Los humanos olvidamos rápidamente si las llamadas de atención no están acompañadas de una fiesta y ya se sabe «si te he visto....» seamos solidarios todo el año, no esperemos a que nazca El Salvador en un humilde portal.

