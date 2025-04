Río, bicis y patinetes

Comenta Compartir

Hemos atravesado una ola de calor que ni los más viejos del lugar conocían en esta época del año. Podíamos recordar temperaturas más menos importantes ... a la orilla de nuestro querido Guadiana. Por cierto, ahora no podemos acercarnos al agua sin pisar antes el nenúfar mexicano o el camalote, o como quieran que lo llamen los técnicos en la materia, que haberlos los hay. El caso es que llegó, claro, para quedarse y además para que le diéramos o le dieran las subvenciones necesarias en millones de euros. Lo cierto es que el Guadiana no es navegable, no es apto para el baño, no tiene playa, no tiene servicios públicos, tiene cada vez más ánades... La UME llegó, limpió y se supone que eliminó las malas hierbas y ¿después que? ¿Se fueron a Mérida y eliminaron las malas hierbas? Badajoz se está convirtiendo en una ciudad de ciclistas a tenor por la cantidad de kilómetros dedicados a los mismos, en las más importantes calles de la ciudad han instalado un carril específico dedicado a la circulación exclusiva de bicicletas; eso sí, de ida y vuelta, dos carriles en distintos sentidos, o sea que el que quiera ir por la derecha tiene que esperar al próximo paso de peatones para cambiar de marcha o viceversa, cargar con la bici y esperar a la pintura del próximo exclusivo carril. Todo muy bien, solo falta que los responsables de los ciclistas, Federación, asociaciones, clubes, etc., le comuniquen a los usuarios que es obligatorio circular por los carriles exclusivos de ciclistas y no por la calzada o aceras. Y ¿los patinetes eléctricos, los dejamos que sigan circulando a velocidades no permitidas por las aceras o les pintamos otro carril exclusivo?

Temas

Cartas a la directora