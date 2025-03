La retirada de los 'artilugios'

Mucho se están publicando sobre la retirada de 'artilugios' publicitarios que estratégicamente, y en su formato callejero, anunciaban la temperatura y la hora, aunque a ... veces padecieran de averías intermitentes y en ocasiones hasta interminables. Estos aparatos ni que decir tiene que era un medio de publicidad para la empresa instaladora, aunque fuera el Ayuntamiento el responsable de su ubicación o mantenimiento. También en las paradas de autobuses urbanos se instaló en su día (en algunas paradas) otro tipo de aparato que en este caso anunciaba, aparte de día y hora, los tiempos de llegadas de los autobuses que correspondían a la citada parada, así los usuarios perdían el menor tiempo posible y llegaban incluso a aprenderse de memoria los tiempos de llegadas de los autobuses para su recorrido.

Estos artefactos son al parecer del agrado y utilidad de sus usuarios visuales, que se encontraban agradecidos de la información que les proporcionaban tanto los unos como los otros. No quiero entrar en detalle de si la publicidad, para el fin principal que fueron instalados, fue, es o será rentable, eso será la empresa de la concesión de los mismos. Una vez comprobado que es del agrado del público pacense, y ante la duda de saber si volverán a instalarse, me permito recomendarles, en caso de que vuelvan, que los próximos podían incluir: horarios de autobuses urbanos, hora de llegada a las paradas y por supuesto la hora y la temperatura, aparte de las ideas que se les ocurran a los responsables de las nuevas instalaciones. El Ayuntamiento cuenta con unas determinadas pantallas, modernas, y digo lo de modernas porque se ven bien tanto de día como de noche, que podían incluir datos no sólo de actividades organizadas por el consistorio, sino también la información perdida con la desaparición de las aludidas.