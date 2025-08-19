De plataformas y aparcamientos

Plataforma única, carril bici y próximamente aparcamiento subterráneo desde Puerta Palmas hasta la estatua de los insignes poetas Delgado Valhondo, Pacheco y Álvarez Lencero. También ... tendremos una piscina olímpica y, como no, el Guadiana más o menos tarde se secará porque nadie se encargue de solucionar el problema del nenúfar mexicano. De este último tema, como ya se ha escrito bastante, solo diré que esta vez es la última que anuncian que repararán el problema con dinero. ¿Será verdad?

El comercio de la zona centro se muere. La prueba está en los 'cadáveres' que hay. ¿Qué se han ido poco a poco? Cierto, se han ido cerca de la frontera haciendo ricos a los propietarios de los locales que el centro comercial existente en la zona, que dominan la 'marcha' comercial existente. También es cierto que no es 'jauja' montar un negocio en dicho sitio, si tenemos en cuenta la experiencia de quien lo ha hecho y, a las pocas fechas, se retiran dando paso a otra prueba de nueva clientela.

En el caso de la plataforma única, mientras no se permita entrar con el vehículo, al menos para dejar a la familia para que hagan las compras y poder recogerla después, al centro en coche se irá, pero al centro de El Faro.

Los aparcamientos en la zona de la plataforma única son relativamente caros para más de una o dos horas. A los responsables municipales les recuerdo que nuestros hermanos los portugueses tienen un gran aparcamiento en el centro de Elvas y alguien subvenciona las dos primeras horas. A partir de la tercera, el precio es de 0,75 céntimos o sea gratis, o casi. Lo hacen a través de la Cámara de Comercio. Tomen nota los políticos municipales, si hay subvenciones para los servicios urbanos también puede haberlos para esta reclama, yo ahí lo dejo.