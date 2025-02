La invasión del Guadiana

Comenta Compartir

Las redes sociales y la prensa (HOY sobre todo) no dejan de pronunciarse con quejas sobre nuestro Guadiana y su desgraciado futuro por culpa del ... maldito camalote en su día y el actual nenúfar mexicano, jacinto de agua o como llamen los especialistas a esta planta invasora que está dejando sin flora ni fauna autóctona al río. Además, cada vez será más difícil tener un agua para consumo sin necesidad de que tengan que tratarla con productos químicos. Algún comentario ha sido publicado por expertos sobre que esa agua no es apta para el baño ni tampoco para el consumo humano. El precio de que el río quede sano y salvo de impurezas es, al parecer, una labor ardua, costosa de realizar y, si me apuran, complicada. Hasta ahora lo poco o mucho que se ha realizado no ha servido para nada, sí, para nada. La prueba es que el agua del río cada vez se ve menos y más la famosa planta invasora. Se han gastado muchos millones en hacer algo para ver resultados. Hacerse se ha hecho, resultados pocos: una barca especial, otra de otro modelo, camalote a las orillas y el peligro de unos obreros que perdieron la vida ahogados por su trabajo en el cauce del río.

